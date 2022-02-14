TBMM’de mesai yeniden başlıyor

Bakan Soylu'dan LGBT söylemlerine sert tepki: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinseller için yasal düzenleme vaadine ve Kadıköy Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi İrfan Gümrah'ın LGBT'lilerle ilgili yaptığı skandal ifadelere tepki gösteren Soylu, 'Hangi sivil toplum örgütlerine, hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? On milyon dolarlarca. Neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek' dedi.