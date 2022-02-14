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ANKARA

TBMM’de mesai yeniden başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 3 Şubat’ta verdiği aradan sonra 15 Şubat Salı günü toplanacak. Meclis, yaklaşık 12 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 15 Şubat Salı günü yeniden başlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM’de mesai yeniden başlıyor
TBMM

TBMM Genel Kurulu, 3 Şubat’ta verdiği aradan sonra 15 Şubat Salı günü toplanacak. Meclis, yaklaşık 12 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 15 Şubat Salı günü yeniden başlayacak.

Genel Kurul’da, Türkiye ile birçok ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek, çeşitli alanlarda önemli iş birliği konularını içeren uluslararası sözleşmelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri görüşülecek.

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN DOSYASI GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, perşembe günü AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanacak. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için Karma Komisyon’a sunulan iki ayrı dokunulmazlık dosyası görüşülecek. Komisyon Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması ya da dönem sonuna ertelenmesi yönünde karar verecek. Bu arada siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

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