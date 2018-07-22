TBMM’de torba teklif mesaisi

Torba teklifler de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu'nu yoğun bir hafta bekliyor. AK Parti'nin, OHAL sonrası için yeni düzenlemeye ilişkin verdiği teklif TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren torba teklif de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk parlamentosu haftaya hızlı başlayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu yarın bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren 18 maddelik torba teklifin görüşmelerine başlayacak.

BEDELLİDE 28 GÜN DEĞERLENDİRİLECEK

Teklifte, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanların, 15 bin lira bedel ve 28 gün zorunlu eğitim şartıyla bedelli askerlik uygulamasından yararlanacakları öngörülüyordu. Komisyonda, 28 gün zorunlu eğitimin değerlendirilerek kaldırılacağı belirtiliyor. TBMM Genel Kurulu da aynı gün Adalet Komisyonu'nda kabul edilen OHAL sonrası yeni düzenlemeye ilişkin teklifi gündeme alacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan bu hafta geçmesi beklenen bedelli askerliği de içeren teklif hafta sonuna doğru Genel Kurul'a gelecek. Genel Kurul'da tekliflerin onaylanmasının ardından Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile girmesi planlanıyor.

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