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POLİTİKA

TBMM'den Özdağ'ın '600 bilgisayar değiştirildi' iddiasına yalanlama

TBMM, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "600 milletvekilinin bilgisayarı değiştirildi" iddiasını yalanladı. Açıklamada, Özdağ'ın kendi bilgisayarının da talebi üzerine değiştirildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
TBMMden Özdağın 600 bilgisayar değiştirildi iddiasına yalanlama
Ümit Özdağ

TBMM Genel Sekreterliğinden, Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, "600 milletvekilinin bilgisayarının değiştirildiği" iddiasına ilişkin, "Milletvekillerimizin bilgisayarları, resen değil sadece ve sadece talepleri halinde değiştirilmektedir. Nitekim, Sayın Ümit Özdağ'ın bilgisayarı da kendisinin 20 Aralık 2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir." açıklaması yapıldı.

  • Yazılı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden "600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş, insanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama" şeklindeki paylaşımı anımsatıldı.

"Kendi talebi üzerine değiştirildi"

Milletvekillerinin bilgisayarlarının, resen değil sadece ve sadece talepleri halinde değiştirildiği belirtilen açıklamada, "Nitekim, Sayın Ümit Özdağ'ın bilgisayarı da kendisinin 20 Aralık 2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir. Paylaşımda bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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