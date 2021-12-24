TBMM'den Özdağ'ın '600 bilgisayar değiştirildi' iddiasına yalanlama

TBMM Genel Sekreterliğinden, Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, "600 milletvekilinin bilgisayarının değiştirildiği" iddiasına ilişkin, "Milletvekillerimizin bilgisayarları, resen değil sadece ve sadece talepleri halinde değiştirilmektedir. Nitekim, Sayın Ümit Özdağ'ın bilgisayarı da kendisinin 20 Aralık 2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir." açıklaması yapıldı.

Günaydın Türk halkı, işte, çarşıda, pazarda, kahvede, okulda her nerede iseniz. Bu sabah TBMM’de basın toplantısı İçin odama geldim. Bilgisayarım değiştirilmiş. 600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş.İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama.Halka porsiyon küçült derken bu yapılmaz pic.twitter.com/Wr4N8WDDff — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 24, 2021

Yazılı açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden "600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş, insanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama" şeklindeki paylaşımı anımsatıldı.

"Kendi talebi üzerine değiştirildi"

Milletvekillerinin bilgisayarlarının, resen değil sadece ve sadece talepleri halinde değiştirildiği belirtilen açıklamada, "Nitekim, Sayın Ümit Özdağ'ın bilgisayarı da kendisinin 20 Aralık 2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir. Paylaşımda bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.