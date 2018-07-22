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POLİTİKA

Bedelli askerlik teklifi Meclis'ten geçti mi! Yüz binlerce genç bedelli askerlik haberini bekliyor

TBMM'nin gündemi bedelli askerlik

Yüz binlerce gencin beklediği bedelli askerlik teklifi yarın Meclis'te görüşülecek. AK Parti'nin bedelli askerlik teklifinde yaş sınırı 25, ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. Bedelliden faydalananlar 28 gün zorunlu askerlik yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti'nin bedelli askerlik teklifi Meclis'te görüşülecek.
AK Parti'nin bedelli askerlik teklifi Meclis'te görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, yoğun mesaisini önce terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren teklif için harcayacak. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Genel Kurulda görüşülmesine yarın başlanacak.

Yüz binlerce genç bedelli teklifini bekliyor

Meclis'in yoğun mesai harcayacağı diğer teklif ise yüzbinlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik teklifi olacak.

Teklif, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak, daha sonra Genel Kurul gündemine gelecek.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyip 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar, 15 bin Türk lirası ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimi almaları şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin avroyu ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Bedelli askerlikte yaş ve ücret şartları

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Muş, düzenlemeden 31 Aralık 1993 öncesinde doğanların faydalanabileceğini belirtti.

Muş, kamuda çalışanların ise ücretsiz izinli sayılacağını duyurdu.28 günlük askerlikle ilgili ise, "Her Türk vatandaşı bunu yerine getirecektir. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bedelli askerlik teklifi bir milyon 234 bin kişiyi ilgilendiriyor. Askerlik yerini Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek. Bedelli askerliğe başvuru süresi 3 ay olacak.

Bedelli askerlikte yaş hesaplama nasıl oluyor?

Bedelli askerlikte yaş hesaplama yıla göre yapılıyor. Daha önceki uygulamalara bakılırsa, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar faydalanabilecek.

Bedelli askerlik teklifi Meclis'te
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Bedelli askerlik teklifi Meclis'te

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