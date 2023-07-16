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TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Dijital Mecralar Komisyonu ile Çevre Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.

07:15 . 16/07/2023 Pazar
AA
TBMM'nin kararları Resmi Gazete'de.

TBMM'nin kararları Resmi Gazete'de.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.


Dijital Mecralar Komisyonu ile Çevre Komisyonu çalışmalarını sürdürecek

TBMM kararlarına göre, Dijital Mecralar Komisyonu ile Çevre Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.


Söz konusu kararlar, Genel Kurulun 14 Temmuz'da yapılan 16'ncı birleşiminde alındı.



#Resmi Gazete
#tatil
#TBMM
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