TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki anma töreninde konuştu. Kurtulmuş FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Bu sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda ülkemizin uluslararası bazı emperyalist güçler tarafından işgaline zemin hazırlayacak bir teşebbüstü" ifadelerini kullandı.