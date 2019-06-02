TBMM’ye sanal çit

Terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı iki kişinin TBMM'de yakalanmasının ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Bu kapsamda yeni Halkla İlişkiler Binası Ziyaretçi Kabul Salonu dışına Mobil Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) yerleştirildi. Yerli ve milli teknolojiyle donatılan sistem, karanlıkta bile kimlik tespiti kabiliyetine sahip. Meclis'e ziyaretçi giriş ve çıkış trafiğini kontrol altında tutacak sistem, üzerindeki 360 derece yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde GBT sorgusu yapabiliyor.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ

TBMM Dikmen Kapısı'na kapalı devre güvenlik sistemiyle entegre çalışacak yapay zekaya sahip yüz tanıma sistemi kurulacak. Sistemle 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip kamera sayesinde yüz taraması yapılabilecek. Meclis personelinin giriş kartlarını otomatik okuyabilecek sistemle TBMM Ana Bina ve çevresine kurulan turnikelerin kullanımının daha ergonomik hale getirilmesi, giriş ve çıkışların kimlik tespiti açısından kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

ÇEVRE DOSTU SANAL ÇİT

Etrafı demir parmaklıklarla çevrili olan TBMM’ye kontrolsüz girişlerin tamamen engellenmesi amacıyla ikinci hat olarak yapay zekaya sahip, davranışsal çevre güvenlik analizi yapabilen “sanal çit” oluşturulacak. Kampüs içine bir geçiş olduğunda sistem hemen uyarı verecek, diğer kameralar oraya yönelerek takibe geçecek. Yeni sistem, Meclis'in tarihi dokusu ve doğal yapısına zarar vermezken, herhangi bir görüntü kirliliği de oluşturmayacak.