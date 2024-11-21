Teğmenlerden yeni disiplinsizlik: Sıralı komutanlarını suçladılar

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Kuvvetleri Harp Okulu'nda Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin alandan ayrılması sonrası, dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve bir grup teğmen, kılıçlarını çekerek 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında kaldırılan darbeci korsan yemini okumuştu.

Teğmenler dışında alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı, 'ihraç' istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Bakanlığa yakın kaynaklar, “Mesele okunan metin değil, emre uyulmaması” demişti.

Kaynaklar, “Personelin, amirlerinin ikazlarına rağmen yürürlükten kaldırılmış olan metni okuması, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) kamuoyunda tartışmaya açtı ve itibarını zedeledi” ifadelerini kullanmıştı.

TSK'nın millî, manevi ve mesleki değerlerinin bir bütün olduğu, eylemin önceden planlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde ayrılık varmış algısı yaratıldığı vurgulandı. TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış sergilendiği belirtildi.

İhracı istenen teğmenler Ebru Eroğlu, Serhat Gündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Talip İzzet Akarsu, avukatları aracılığıyla ilk kez açıklama yaptı.

Açıklamadaki çelişkiler de dikkatlerden kaçmadı.

Sıralı komutanların suçlandığı açıklamada derin çelişkiler var

Bakanlık kaynaklarının açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Avukatlar, “Yüksek Disiplin Kurul üyelerinin daha sonra vereceği kararlar hakkında bir şüphe oluşmasına yol açmaktadır” ifadesini paylaştı.

Bakanlık kaynaklarının bugün yaptığı açıklama ise zaten teğmenlerin yaptığı disiplinsizliklerin tespitlerinden ibaretti.

Teğmenlerin disiplinsizlik suçu işlediklerine ve suçlu bulundukları için Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiklerine dikkat çekilmişti.

Avukatların açıklamasında ayrıca tepki çeken yemin metninin tören bittikten sonra okunduğuna dikkat çekiliyor.

Bakanlık kaynakları ise "TSK’da tören bir bütündür" diyerek askeri törenlerin nerede başlayıp nerede bittiğini, "Tören bitmiştir" anonsunun törenin bitmesi için yeterli olmadığını hatırlatmıştı.

Avukatların açıklamasında dikkat çeken ve akıllara soru işaretleri getiren bir diğer konu da, teğmenlerin yemin töreni öncesinde basını alana davet etmesi oldu.

Avukatlar, teğmenlerin açıklama öncesi basını davet ettiğini kabul etmezken, akıllara ise tüm askeri personelin Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin almadan basının önünde açıklama yapamayacağı, görüntü veremeyeceği ve slogan atamayacağı gibi bakanlık iznine tabi emirler geldi.

Teğmenler adına avukatlar tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"21.11.2024 tarihinde bazı medya kanallarında Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına atfen yapılan ve müvekkillerimizi disiplinsizlikle suçlayan haberler görülmüş, açıklamaların dayandırıldığı kaynağa nazaran bunlara cevap verme zorunluluğu doğmuştur.

Bakanlığı suçladılar: 'Şüphe oluşturdu'

-Milli Savunma Bakanlığının, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısından önce görüşlerini üstü örtülü bir şekilde kamuoyuna açıklaması; askerlik hiyerarşisi dikkate alındığında Yüksek Disiplin Kurul üyelerinin daha sonra vereceği kararlar hakkında bir şüphe oluşmasına yol açmaktadır.

-Bu bakımdan bahse konu açıklamalar yöntem ve zamanlama itibariyle kabul edilemez. Kaldı ki; açıklamalarda belirtilen hususlar içerikleri itibarıyla da yanıltıcıdır.

Komutanları hedef alıp yemini meşrulaştırmaya çalıştılar: Arz ettik, kabul etmediler

-Şöyle ki; Her şeyden önce, müvekkillerimizin resmi törende subaylık andını okumak yönündeki teklifleri komuta kademesine arz edilmiş, kabul görmemesi üzerine resmi törende mevzuatta yer alan askerlik yemini yapılmıştır. Müvekkillerimize verilen emir, resmi törende yapılacak yemine ilişkin olup tabiatıyla emrin gereği yerine getirilmiş, tören ilgili yönergeye uygun olarak icra edilmiştir. İlgili yönerge, resmi törenden sonra mezun olan subayların kılıç çatma geleneklerini ve sevinçlerini ne surette göstereceklerine ilişkin bir düzenleme içermemektedir.

-Müvekkillerimize törenden sonra ne yapacaklarına dair ayrıca bir emir de verilmemiştir. Tören subayının "tören bitmiştir" şeklindeki anonsuyla resmi törenin bitmesi ve protokolün tören alanından ayrılmasından sonra tören komutanı, mezun olan teğmenlere “alana girebilirsiniz" demek suretiyle önceki yıllarda da olduğu gibi teğmenlere alanda toplanmaları için izin vermiştir. Bu suretle teğmenler, geleneksel olarak törenin yapıldığı sahanın ortasında toplanmışlar, kılıç çatmışlar ve subaylık andını okumuşlardır.

"2022 yılına kadar okunuyordu..."

-Esasen okunan subaylık andı, bir gece önce öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları kutlama sırasında taburun subay ve komutanlarının huzurunda okunan metnin aynısıdır. Bu itibarla müvekkillerimizin herhangi bir emre uymaması söz konusu değildir.

-Kaldı ki; tartışmalara konu olan subaylık andı 2022 yılına kadar resmi törenlerde de okunan, hatta bundan 16 Ağustos 2024 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında gerçekleştirilen resmi törende Milli Savunma Bakanının huzurunda okunan bir metindir.

-İkinci olarak basın mensuplarının teğmenler tarafından tören alanına davet edildiği ileri sürülmektedir. Müvekkillerimizin basın mensuplarını davet etmesi asla söz konusu olmamıştır. Aksine müvekkillerimiz alanda mezun olan subaylar dışında kimsenin olmaması için gerekli çabayı göstermişlerdir. Okul birincisi subayın resmi tören bittikten sonra sahanın boşaltılması için yaptığı anons bunun açık delilidir.

-Nitekim, Müvekkillerimizin idari soruşturma kapsamında savunmasının istendiği savunma isteme emrinde de "basının davet edilmesi" suçlaması yer almamakta olup MSB'lığının örtülü açıklaması resmi soruşturma kapsamıyla da uyumsuzdur. Esasen basını müvekkillerimizin bulunduğu yere gönderen kişilerin, yıllardır süregelen bir geleneği sanki ilk defa yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle tartışmaya açmaya çalışan kötü niyetli kimseler olduklarında bir kuşku bulunmamaktadır.

-On yıllardır devam eden bir geleneğin sürdürülmesi nedeniyle milletimizin göz bebeği teğmenlerimizin siyasi tartışmalara konu edilmemesi, onların mesleki geleceklerinin karartılmaması en büyük temennimizdir.