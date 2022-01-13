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DENİZLİ

Tehlikeli köpek ırkları için son kayıt tarihi 14 Ocak

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre tehlike arz eden köpek ırkları 14 Ocak 2022 tarihine kadar kayıt altına alınacak. Belirtilen süre içinde kayıt altına alınmayan tehlikeli hayvanların sahiplerine ise 11 bin TL para cezası uygulanacağı açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Tehlikeli köpek ırkları için son kayıt tarihi 14 Ocak
Arşiv

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yeni doğan ev hayvanlarının kayıt işlemlerinde ise hayvan sahiplerinin ev hayvanının doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine veya serbest veteriner hekimlere başvurarak hayvanlarını mikroçip uygulamasından sonra en geç 15 gün içinde PETVET kayıt sistemine kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikler sonrasında tehlike arz eden hayvanların (Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, American Staffordshire Terrier ve American Bully) ırklarını veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir hükmü eklenmiş, 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırarak kayıt altına aldırmaları yönünde karar alınmıştır.

Fakat Tehlike Arz Eden Hayvanlara yönelik genelgenin yürürlüğe girmesinden önce (07 Aralık 2021) gebe kalmış American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin doğum yapmasının beklenerek, doğum yapan anne ve yavrularının sahiplerince dört aylık süre sonunda kısırlaştırıldıktan sonra Bakanlığımız PETVET sistemine kayıt işlemlerinin yaptırılacağı yönünde karar alınmıştır” denildi.

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