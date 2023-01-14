Tehlikeli madde taşıyan araçların Ankara içinden geçişine yasak

ABB'den yapılan açıklamada, "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)" kapsamında, UKOME tarafından yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif madde taşıyan araçların şehir içinden geçiş güzergahlarının düzenlendiği belirtildi.

Buna göre, başka şehirden gelen tehlikeli madde taşıyan araçların, 06.00-22.00 saatlerinde şehir içinden geçişleri yasaklanırken, bu zaman aralığında geçecek araçların çevre yolunu kullanması kararlaştırıldı.

Şehir merkezine gündüz saatlerinde girme mecburiyeti bulunan tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin ise ABB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından verilecek "güzergah izin belgesi" almaları şartı aranacak.

Bu araçları kullanan sürücülere trafiğin yoğun olmadığı 10.00-16.00 saatlerinde izin verilecek ve bu konuda da Emniyet Trafik Denetim Birimleri bilgilendirilecek.

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Açıklamada, güvenlik tedbirleri doğrultusunda söz konusu araçların giriş yapamayacağı güzergahlar, şöyle sıralandı:

"Atatürk Bulvarı, Cinnah Caddesi, GMK Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Mithat Paşa Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Dikmen Caddesi'nin Genel Kurmay Kavşağı ile Polisevi Kavşağı arası, Cemal Gürsel Caddesi, Çankırı Caddesi, Çankaya Caddesi, İnönü Bulvarı, Tıp Fakültesi Caddesi, Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Caddesi."

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