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TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun ikinci sezonu başarıyla tamamlandı

TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun ikinci sezonu başarıyla tamamlandı

14:4316/06/2025, Pazartesi
IHA
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TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun ikinci sezonu başarıyla tamamlandı
TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun ikinci sezonu başarıyla tamamlandı

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI tarafından, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla bu yıl ikincisi düzenlenen TEI Havacılık Teknisyen Okulu, yoğun bir eğitim programının ardından başarıyla tamamlandı. Düzenlenen kapanış töreninde programa katılım gösteren öğrencilere başarı sertifikaları takdim edildi.

Meslek liselerinin son sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan ve 2'nci sezonu gerçekleştirilen eğitim programı, havacılık ve savunma sanayii sektörüne yönelik nitelikli teknisyen yetiştirme amacıyla hayata geçirildi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in "TEI 101" başlıklı açılış dersiyle başlayan program sonunda öğrenciler, staj ve işe alım süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirilme şansı elde edecek.


TEI, geleceğin teknisyenlerini yetiştirme yolculuğunda bir adım daha atarken; hem gençlere kariyer fırsatları sunmaya hem de havacılık ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkıda bulunmaya devam ediyor.




#TEI Havacılık Teknisyen Okulu
#TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit
#Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü
#TEI 101
#Havacılık Okulu
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