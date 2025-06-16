TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun ikinci sezonu başarıyla tamamlandı

Meslek liselerinin son sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan ve 2'nci sezonu gerçekleştirilen eğitim programı, havacılık ve savunma sanayii sektörüne yönelik nitelikli teknisyen yetiştirme amacıyla hayata geçirildi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in "TEI 101" başlıklı açılış dersiyle başlayan program sonunda öğrenciler, staj ve işe alım süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirilme şansı elde edecek.

TEI, geleceğin teknisyenlerini yetiştirme yolculuğunda bir adım daha atarken; hem gençlere kariyer fırsatları sunmaya hem de havacılık ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkıda bulunmaya devam ediyor.