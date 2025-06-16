Rusya duyurdu: Ukrayna'ya 6 bin 60 askerin cenazesini teslim ettik

"Bugün, İstanbul'daki anlaşmalara uygun olarak geri gönderme tedbirlerinin son aşaması gerçekleştirildi. Rusya tarafına göre, askeri personel de dahil olmak üzere Ukrayna vatandaşlarına ait olan 1245 ceset daha Ukrayna'ya iade edildi. Böylece Ukrayna, İstanbul anlaşmaları çerçevesinde 6057 ceset teslim aldı."