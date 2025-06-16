Rusya duyurdu: Ukrayna'ya 6 bin 60 askerin cenazesini teslim ettik

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, İstanbul'da varılan anlaşmalar çerçevesinde Ukrayna'ya toplam 6 bin 60 askerin cenazesini teslim ettiklerini bildirdi.
İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Telegram kanalından Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.
Ukrayna: 6 bin 57 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesini teslim aldık
Diğer yandan, Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, Rusya'nın Ukrayna'ya 1245 Ukraynalının cenazesini daha teslim ettiği belirtildi.
Rusya ile cenaze değişiminin sona erdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde, 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.