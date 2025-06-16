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Rusya duyurdu: Ukrayna'ya 6 bin 60 askerin cenazesini teslim ettik

Rusya duyurdu: Ukrayna'ya 6 bin 60 askerin cenazesini teslim ettik

14:3816/06/2025, الإثنين
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, İstanbul'da varılan anlaşmalar çerçevesinde Ukrayna'ya toplam 6 bin 60 askerin cenazesini teslim ettiklerini bildirdi.

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Telegram kanalından Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelere dair açıklamalarda bulundu.

Müzakerelerde varılan bazı anlaşmaları yerine getirdiklerine işaret eden Medinskiy,
"Rusya, İstanbul'da verdiği sözü yerine getirdi. Ukrayna tarafına toplam 6 bin 60 asker cesedi teslim edildi. O taraftan (Ukrayna'dan) 78 ceset alındı. Esir takası süreci devam ediyor. Cephede ağır yaralıların acil tıbbi nakli sağlandı."
ifadelerini kullandı.

Ukrayna: 6 bin 57 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesini teslim aldık

Diğer yandan, Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, Rusya'nın Ukrayna'ya 1245 Ukraynalının cenazesini daha teslim ettiği belirtildi.

Rusya ile cenaze değişiminin sona erdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün, İstanbul'daki anlaşmalara uygun olarak geri gönderme tedbirlerinin son aşaması gerçekleştirildi. Rusya tarafına göre, askeri personel de dahil olmak üzere Ukrayna vatandaşlarına ait olan 1245 ceset daha Ukrayna'ya iade edildi. Böylece Ukrayna, İstanbul anlaşmaları çerçevesinde 6057 ceset teslim aldı."

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde, 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.



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