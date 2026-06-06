Tek erkeğe oda vermeyen otele ceza

Başvuruya konu olayda bir vatandaş, Eylül 2026’da tatil yapmak amacıyla Antalya’daki 5 yıldızlı bir oteli arayarak rezervasyon yaptırmak istedi. Ancak görevli ‘tek erkek için rezervasyon kabul edilmediğini’ belirterek talebi reddetti. Başvurucu, aynı koşullarda kadın ya da aile olarak başvuru yapılması halinde rezervasyonun kabul edileceğini ifade ederek TİHEK’e başvurdu. İnceleme sürecinde otel yönetimi, talep edilen tarihlerde doluluk oranının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu ve bu nedenle rezervasyon kısıtlamasına gidildiğini savundu. Cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle işletmeye 256 bin 357 lira idari para cezası veren TİHEK, farklı muamelenin makul ve objektif bir gerekçeyle açıklanamadığını değerlendirdi.