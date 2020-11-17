Eve özel düzenek kurup, uyuşturucu yetiştirmişler: İki kişi gözaltına alındı

Dünya

NASA duyurdu: Uzaya günübirlik ziyaret 174 bin lira

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), gerçekleştirdiği toplantıda, uzay seyahatlerinin başlayacağını, günlük ziyaretin 11 bin 250 (yaklaşık 87 bin lira) ile 22 bin 500 dolar (yaklaşık 174 bin lira) arasında gerçekleşeceğini açıkladı.