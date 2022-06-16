Tekirdağ konut satışında 8’nci sırada

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. 3 bin 120 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5’i Tekirdağ’da gerçekleşirken, il konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 8. sırada yer aldı.

Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 75 konut ile Bayburt oldu.

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Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı 841 olarak gerçekleşti

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 841 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27 ile 17. sırada yer aldı. Tekirdağ ili, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,9’luk payı ile 7. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,3 artışla 129 bin 707 oldu.

Tekirdağ’da 2 bin 279 konut el değiştirdi

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 279 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 73 olarak açıklanırken, Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,4’lük pay alarak 10. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,2 artarak 93 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artışla 446 bin 182 oldu.

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Türkiye genelindeki 122 bin 768 konut satışının 32 bin 861’i (yüzde 26,8) ilk satış, 89 bin 907’si ise (yüzde 73,2) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 3 bin 120 konut satışının 792’si (yüzde 25,4) ilk satış, 2 bin 328’i (yüzde 74,6) ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

FOTOĞRAF 12 İnşaat sektöründe yeni konut üretimi azalırken, satılık ve kiralık konut fiyatları yükseliyor. Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) sorunun hızlıca çözümü için İngiltere’de uygulanan ‘kullanım hakkı satışı’ yöntemini önerdi. Bu modelde, kişiler sadece konutun yapı ömrü boyunca kullanım hakkını satın alıyor. Arsa mülkiyeti yine hak sahibinde kalıyor. Müteahhit sadece yaptığı konut bedelini ve kârını alıyor. Konutu alan kişiler ise müteahhide konut bedelini ödedikten sonra, konutun yapı ömrü kadar yapılan sözleşme kapsamında kira ödüyor. Kullanım hakkı alan kişinin, binanın ömrü boyunca konutu çocuklarına miras bırakabileceği kaydediliyor. konut üretimini ve fiyatını düşürmesi beklenen yeni modeli tanıtan GAPAS Başkanı İsmail Özcan, sistemin Türkiye’de turizm, madencilik ve tarım gibi alanlarda kullanıldığını ifade ederek, perakende konut piyasasına da bu modeli adapte etmek gerektiğini söyledi. Önerdikleri Yeni Mülkiyet Sistemi’nin arsa maliyetini, konutun veya ticari ünitenin ilk yatırım maliyetinden çıkardığını söyleyen Özcan, “Yeni mülkiyet sistemiyle; arsanın mülkiyeti ilk sahibinde kalıyor, daire veya dükkan alan, satış fiyatı olarak arsanın bedelini değil, müteahhidin inşaat maliyetini ödüyor, arsa sahibine de uzun süreli olarak kira ödüyor” dedi. Bu sistemin, mevcut kanunlarda kısmen ‘intifa’ hakkı olarak tanımlanan hakkın satışına dayandığını ifade eden Özcan, bugün 1 milyon TL’ye satılan bir dairenin, uygulanacak yeni mülkiyet sistemiyle 500 bin-600 bin TL’ye satılabileceğini, arsa bedelinin ilk satın almada ödenmeyip, bunun yerine, arsa için aylık bir kira bedelinin arsa sahibine ödenebileceğini söyledi. Yeni mülkiyet sisteminde her kesimin kazançlı çıkacağını savunan Özcan, “Vatandaş fiyatı erişebilir bir konuta sahip oluyorken, müteahhit inşaat yapıp satıyor. Arsa sahibi arsayı elden çıkarmadan uzun vadeli getiriye kavuşuyor” dedi. Arsa sahibinin, binanın kullanım ömrü dolduğunda arsaya istediği başka bir gayrimenkulü yapabileceğini aktaran Özcan, “İsterse toplu para alıp fonlara projeyi kiralayabilir. Bu açıdan büyük avantaj sağlıyor” dedi. Sistemin kamu içinde faydalı olacağı görüşünü dile getiren İsmail Özcan, “Bugün kentsel dönüşüm önünde en büyük engel parçalı mülkiyet yapısı ve artan maliyetler. Tek mülkiyeti olacağı için sonrasında kamunun dönüşüm yapması da çok daha rahat olacak” dedi. Özcan, özellikle büyük hazine arazilerini elinde bulunduran kamunun TOKİ ve Emlak Konut eliyle bu sistemin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Konutta dikkat çeken öneri: Fiyatlar yarı yarıya inebilir Satılık ve kiralık konutta fiyat artışları devam ederken GAPAS sorunun çözümü için İngiltere'de uygulanan 'kullanım hakkı satışı' yöntemini önerdi. Söz konusu yöntem ile 1 milyon liralık bir konutun fiyatının 500 bin liraya kadar inebileceği öngörülüyor. BiP'te paylaş

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