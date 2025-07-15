Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı

Şarköy'ün Kaytazdere mevkisinde biçilmiş buğday tarlasında saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Şarköy Orman Şefliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çalışmalara havadan 2 uçak ve 3 helikopter de destek verdi. Çiftçiler yangın bölgesindeki tarlalarda bulunan saman balyalarını kaldırmak için yoğun çaba harcadı. Yangında, üreticilere ait üzüm bağları, ceviz ve zeytin bahçeleriyle ayçiçeği ekili tarlalar da zarar gördü.