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Yangın merayı sardı: 200 dekarlık alan alevlere teslim oldu

Yangın merayı sardı: 200 dekarlık alan alevlere teslim oldu

10:3115/07/2025, Salı
IHA
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Fotğraf arşiv
Fotğraf arşiv

Manisa'da, henüz belirlenmeyen bir sebepten çıkan yangın ilgili kurumların ve vatandaşarın desteğiyle kısa sürede kontrol altına alıdı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ilgili kurumların hızlı müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dekarlık mera alanı zarar gördü.


Yangının çıkmasının ardından bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Saruhanlı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına traktör ve su tankerleriyle destek verdi.


Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Yangında herhangi bir can kaybı ya da yerleşim yerinin zarar görmediği öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları özellikle sıcak yaz günlerinde daha dikkatli olmaları ve anız yakmamaları konusunda bir kez daha uyardı.



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