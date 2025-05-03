Tekirdağ'da fabrika yangını: Üst üste patlama sesleri duyulmuştu, bölgeye girişler kapatıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk kalıp fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. Yangın sırasında zaman zaman şiddetli patlama sesleri duyulurken, gökyüzünü kaplayan siyah duman çevre ilçelerden de görüldü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.





PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ DUYULDU





Fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında peş peşe patlama sesleri yükselirken, yükselen yoğun siyah dumanlar bölgeden kilometrelerce uzaktan görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ve jandarma ekibi sevk edildi.





Yangının boyutu, havadan çekilen dron görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde fabrikanın bir bölümünün alevlere teslim olduğu ve dumanın kilometrelerce uzağa yayıldığı görüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.





Sanayi sitesi içerisinde faaliyet gösteren diğer firmalar da yangının işletmelerine sıçrama ihtimaline karşın malzemelerini dışarıya çıkarak korumaya çalışırken büyümeye devam eden yangını korkulu gözlerle izlediler.









BÖLGEYE GİRİŞLER DURDURULDU

Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor. Güvenlik gerekçesiyle bölgeye girişler durduruldu.











