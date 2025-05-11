Tekirdağ'da iletişimden soyutlanan köy: Ne arama yapılabiliyorlar ne de internet çekiyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde vatandaşlar, cep telefonu şebekesi ve internet bağlantısı olmadığı için mağdur olduklarını dile getirdiler.

Malkara ilçesine sadece 13 kilometre uzaklıktaki Hasköy Mahallesi'nde cep telefonları çekmiyor, internet bağlantısı da bulunmuyor. Mahalle sakinleri, ne telefonla konuşabiliyor ne de internet erişimi sağlayabiliyor.