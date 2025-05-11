Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da iletişimden soyutlanan köy: Ne arama yapılabiliyorlar ne de internet çekiyor

Tekirdağ'da iletişimden soyutlanan köy: Ne arama yapılabiliyorlar ne de internet çekiyor

22:0511/05/2025, Pazar
G: 12/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Vatandaşlar yaşadıkları iletişim probeliminin giderilmesi için yetkililerden çözüm talep ediyor.
Vatandaşlar yaşadıkları iletişim probeliminin giderilmesi için yetkililerden çözüm talep ediyor.

Tekirdağ'da bulunan Hasköy Mahallesi'nde vatandaşlar 'iletişim' mağduriyeti yaşıyor. Malkara'ya 13 kilometre uzaklıkta bulunan köyde vatandaşların cep telefonları çekmiyor, internet bağlantısı da bulunmuyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde vatandaşlar, cep telefonu şebekesi ve internet bağlantısı olmadığı için mağdur olduklarını dile getirdiler.

Malkara ilçesine sadece 13 kilometre uzaklıktaki Hasköy Mahallesi'nde cep telefonları çekmiyor, internet bağlantısı da bulunmuyor. Mahalle sakinleri, ne telefonla konuşabiliyor ne de internet erişimi sağlayabiliyor.

Mahalle sakinleri, günlük yaşamlarını ciddi şekilde etkileyen bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.



#Tekirdağ
#Malkara
#Hasköy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?