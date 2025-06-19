Tekirdağ'da tırın çarptığı otomobil site bahçesine uçtu: 2 yaralı

Park halindeki araçlara çarparak durabilen otomobilde sürücü G.S. ve çocuğu hafif yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan tır ve sürücüsünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.