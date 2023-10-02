TEKNOFEST’e iki milyon genç başvurdu

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi olarak öne çıkan havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest İzmir’in kapanış programı gerçekleşti. 5 gün boyunca çocuk, genç demeden yüz binlerce kişinin akın ettiği Çiğli Havalimanı’na hava gösterileri damga vurdu. Festivalin son gününde, Solotürk ve Türk Yıldızları’nın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterler gösteriler sundu. Zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotların gösterileri büyük ilgi gördü. Unutulmaz anları cep telefonu kameralarıyla kaydeden izleyiciler, alkışlarıyla ekiplere destek verdi.

9 MİLYONU AŞKIN ZİYARET

Festivalin kapanış programında Tenofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bugüne kadar gerçekleşen 9 festivale 2 milyon genç kardeşimiz projeleriyle yarıştığını söyledi. Teknofest’in 9 milyondan fazla ziyaretçiye kapılarını açtığını ifade eden Bayraktar, “Bu ziyaretçiler geleceğin Türkiye’sinin havasını soludu. Bahsettiğim 2 milyon gencimizin başvurusuna sıradan bir rakam gibi bakmayın. Bu başvurular, milletimizin geleceği, bizim yarınlarımızın, Türkiye’nin bilim ve teknolojideki liderliğinin teminatıdır” diye konuştu.

KÖKLERDEN GÖKLERE

Gençlerin gözünde bağımsızlık için mücadele eden ecdatla aynı ışığı gördüğünü ifade eden Bayraktar, “Bu ışıkla sadece bugün değil yarını da insanlık için birlikte aydınlatacağız. Gelin sizlerle birlikte bir söz verelim, hep birlikte ahdedelim, Türkiye Yüzyılı yüksek teknolojide bayrağımızı en yükseklere çektiğimiz dönemin başlangıcı olsun” diye konuştu.

BU YOLDAN DÖNMEK YOK

Teknofest’in heyecan ve coşkuyla tamamlandığını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, “Tarih önünde Türk milletinin huzurunda söz veriyoruz ki, milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Türk gençliğiyle birlikte yürümekten asla vazgeçmeyecek, bu yoldan asla dönmeyeceğiz” dedi.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Törende, Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine yönelik düzenlenen Deneyap Makeathon ve Girişim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinliklerde İçişleri Bakanlığı ve MSB ekiplerine plaket verildi.

TOMTAŞ sahalara dönüyor

1926’da Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak kurulan ve 2. Dünya Savaşı sonrası hava bakım ve ikmal merkezine dönüşen TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji AŞ. yeniden sahalara dönüyor. Kurumun 70 yılda hava bakım konusunda çok ciddi kazanımlar elde ettiğini belirten TOMTAŞ İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi, bu tecrübeyle ülkemizin havacılık altyapısına destek vereceklerini söyledi. Kayseri’de bulunan 5 bin metrekarelik tesiste üretime başlayacaklarını belirten Ekşi, “TUSAŞ ve Baykar’ın ürettiği platformların destek hizmetlerinin birçoğunu Kayseri’de gerçekleşeceğiz. Kayseri kendi üzerine düşeni Anadolu’nun merkezinden 100 sene sonra tekrar yerine getirecek” dedi.

Uçan araba AirCar’a yoğun ilgi vardı

Türkiye’nin yerli uçan arabası AirCar’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Aracın standına gelen katılımcılar uçan arabayla fotoğraf çektirip, arabayı yakından inceleme fırsatı buldu. Çalışmalarına yaklaşık 3 yıl önce başlanan uçan arabanın 120 kilometre hıza ulaşabildiğini ifade eden yazılım mühendisi Mehmet Turan, bu araçlarla trafik sorununa çözüm bulmayı hedeflediklerini anlattı. Araçla bugüne kadar 100’e yakın test uçuşu yapıldığını söyleyen Turan, “Test uçuşlarında da yaklaşık 15 dakika havada tutuyoruz. Bu test uçuşları 30-40 metre aralarında yapılıyor” diye anlattı.

Elvan Kuzucu Hıdır

Kendine güvenen nesil yetişti

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, “Acaba yapabilir miyim’ nesli yerine ‘Artık biz daha iyisini, en iyisini Türkiye’de yapabiliriz’ diyen kendine güvenen bir nesil yetiştiğini görüyoruz. TEKNOFEST’in savunma sanayii odaklı bir festival gibi görünmesine rağmen katılımcıları sivil alanda da teknolojiler geliştiriyor. Ülkemizin teknoloji girişim ekosistemini önümüzdeki 10 yılda TEKNOFEST yarışmalarından yetişmiş gençlerin oluşturacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.







