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POLİTİKA

Tel Abyad'da 3 askerimiz şehit

Suriye’nin Tel Abyad şehrinde teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Suluk beldesindeki kontrol noktasına düzenlenen saldırıda Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye’nin Tel Abyad şehrinde teröristler tarafından kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 Mehmetçik şehit düştü. Tel Abyad’a bağlı Suluk beldesinde teröristler tarafından Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu.

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ŞEHİT Mustafa Alpaklı

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ŞEHİT Sinan Bilir

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ŞEHİT Şevket Tombul

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BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Şehit Şevket Tombul’un şehadet haberi Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Işıklar Mahallesi’nde bulunan annesi Şehnaz ve baba Necdet Tombul’a ulaştı. Acı haberi alan baba Necdet Tombul fenalaşarak eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Binbaşı Tombul’un küçük çocuğunun 6 aylık olduğu ve evladını en son 8 günlükken gördüğü belirtildi. Şehit Teğmen Sinan Bilir’in acı haberi de memleketi Tokat’taki baba ocağına ulaştı. Bahattin ve Nevriye Bilir çiftinin 4 çocuğundan ortancası olan şehit teğmen, 6 ay önce babasını kaybettiği öğrenildi. Şehit Alpaklı’nın ise Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Salman köyündeki ailesine acı haber verildi. Bir ay önce evlendiği öğrenilen şehidin, 7 de kardeşi bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

  • Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi.
  • Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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