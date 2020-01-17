Tel Abyad'da 3 askerimiz şehit

Suriye’nin Tel Abyad şehrinde teröristler tarafından kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 Mehmetçik şehit düştü. Tel Abyad’a bağlı Suluk beldesinde teröristler tarafından Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu.

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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ŞEHİT Mustafa Alpaklı

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ŞEHİT Sinan Bilir

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ŞEHİT Şevket Tombul

BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Şehit Şevket Tombul’un şehadet haberi Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Işıklar Mahallesi’nde bulunan annesi Şehnaz ve baba Necdet Tombul’a ulaştı. Acı haberi alan baba Necdet Tombul fenalaşarak eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Binbaşı Tombul’un küçük çocuğunun 6 aylık olduğu ve evladını en son 8 günlükken gördüğü belirtildi. Şehit Teğmen Sinan Bilir’in acı haberi de memleketi Tokat’taki baba ocağına ulaştı. Bahattin ve Nevriye Bilir çiftinin 4 çocuğundan ortancası olan şehit teğmen, 6 ay önce babasını kaybettiği öğrenildi. Şehit Alpaklı’nın ise Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Salman köyündeki ailesine acı haber verildi. Bir ay önce evlendiği öğrenilen şehidin, 7 de kardeşi bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama