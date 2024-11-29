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Tel Rıfat hazırlığı

Tel Rıfat hazırlığı

Furkan Erten
04:0029/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Muhalifler Halep’in ardından gözünü Tel Rıfat’a çevirdi. SMO’nun hazırlık yaptığı, harekatın kısa sürede başlayabileceği belirtilirken, Rus güçlerinin Tel Rıfat’tan çekildiği iddia ediliyor.

Muhaliflerin Halep kırsalında ilerlerken, gözler Azez’in güneyinde Tel Rıfat’a çevrildi. Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG, rejim güçleri ve Rus Kuvvetleri’nin bulunduğu Tel Rıfat’ta harekat için hazırlıklara başladı. Muhalif gruplar dün gece boyunca Tel Rıfat sınırına asker ve silah sevk etti. Rus güçlerinin de dün gece şehirden ayrıldığı ifade ediliyor. Yeni Şafak’ın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre harekata yakın zamanda start verilecek. Olası harekat öncesinde sivil hassasiyeti de azami seviyeye çıkartıldı. SMO askerleri, sivil halka bölgeden ayrılma çağrısı yaptı. PKK’lı teröristlerin de ayrılmak isteyen sivillere engel olduğu bildiriliyor.


57 BİN SİVİL GÖÇ ETTİ

Suriye Sivil Savunma Örgütü (Beyaz Baretliler) verilerine göre, Esed rejimi, Rusya ve İran'a bağlı kuvvetler, kasım başından beri bölgedeki sivil yerleşimlere 80'i aşkın hava saldırısı ve 4 bini aşkın füze, top ateşi ve roket saldırısı düzenledi. Halep'in batı kırsalı ile İdlib'in doğu ve güney kırsallarından Türkiye sınırına doğru 47 bin sivil göç etmek zorunda kaldı. Yeni Şafak'a konuşan İHH Suriye Sorumlusu Selim Tosun, çarşamba başlayan çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle 10 binden fazla ailenin daha göç ettiğini aktardı. Toplam mülteci sayısı 57 bini geçerken bu kamplarda gelen mültecilere yetecek kadar barınma, gıda ve diğer insani ihtiyaçlar bulunmuyor.





#Halep
#rusya
#Orta Doğu
#siyaset

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