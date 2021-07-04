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ANKARA

Tel tel döküldüler: Gülen'in 'kafir' hamlesi tutmadı

Ankara’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye yönelik yapılan bin 641 operasyonda 31 bin 182 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 3 bin 851’i itirafçı oldu ve verdikleri bilgilerle 32 bin 819 FETÖ’cüyü deşifre etti. Rakamlar, FETÖ elebaşı Gülen’in, itirafçıları ‘kafir’ ilan eden hamlesinin tutmadığını gösterdi. Gülen, yayınladığı videoda itirafçı olmak yerine şiddete maruz kalmanın tercih edilmesiyle ‘sevap’ kazanılacağını savunmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tel tel döküldüler: Gülenin kafir hamlesi tutmadı
FETÖ’ye yönelik mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda önemli başarılar elde edildi.

ABDULLAH SARİCA

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Ankara’da FETÖ’ye yönelik bin 641 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla örgüte büyük darbe indirildi.

  • Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana gerçekleştirdiği operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda Ankara’da 38 bin 122 kişinin örgütle bağlantısı tespit edildi. Bu kişilerin yakalanmasına yönelik bin 641 operasyon gerçekleştirilirken, 31 bin 182 kişi gözaltına alındı.

TÜM YAPILANMALARA DARBE İNDİRİLDİ

Ekipler, şüphelileri yakalama oranında büyük başarı elde etti. Gözaltına alınan FETÖ’cülerden 6 bin 941’i TSK, bin 73’ü jandarma, 104’ü Sahil Güvenlik, 3 bin 362’si Emniyet, 2 bin 128’i Adalet Bakanlığı, 6 bin 583’ü kamu kurumları personeli, 10 bin 630’u ise özel sektör, eğitim ve sivil yapılanmasından.

32 BİN 819 KİŞİYİ DEŞİFRE ETTİLER

Şüphelilerden 3 bin 851’i etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu ve örgüt hakkında birçok kritik bilgiyi güvenlik güçlerine verdi. Örgüt mensuplarını deşifre eden şüpheliler, 32 bin 819 kişiyi teşhis etti. Örgütün güncel yapılanmasına yönelik yeni operasyonların, etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ’cülerin verdiği bilgiler ışığında genişleyerek süreceği öğrenildi.

‘KAFİR’ İLAN ETMESİ İŞE YARAMADI

  • Örgüt mensuplarının itirafçı olması FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e korku saldı. Gülen, çözülmelerin önüne geçmek için 2018’de video yayınladı. Örgütün kritik süreçten geçtiğini, bu dönemde pek çok kişiyi tercihini yanlıştan yana kullanmakla suçlayan Gülen, itirafçı olmak yerine şiddete maruz kalmanın tercih edilmesinin “sevap” kazandıracağını savundu.

İtirafçıları “kafir” ilan eden Gülen’in bu hamlesi tutmadı. Örgüt mensupları birer birer itirafçı olurken, itirafçı halkasının dikkat çeken en son ismi terörist Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’di. “Amcam Fetullah Gülen terör örgütü lideridir” diyen yeğen Gülen itirafçı olarak örgütün kirli yüzünü anlattı.

Haberleşme ağları çöktü

  • Emniyetin çalışmaları sonucu, Ankara’da 20 bin 846 kişinin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 15 bin 729’u hakkında işlem yapıldı. FETÖ’nün haberleşmede kullandığı bir başka yöntem de büfelerdeki sabit hatlar ve ankesörlü telefonlar. Örgüt, özellikle TSK yapılanmasındaki üyeleriyle bunlar üzerinden haberleşiyordu. Darbe girişiminden bir yıl sonra FETÖ’cülerin itiraflarıyla başlayan ankesör soruşturmalarında, çok sayıda kripto FETÖ’cünün ismine ulaşıldı. Ankara’da 30’u Kara Kuvvetleri, 18’i Deniz Kuvvetleri, 24’ü Hava Kuvvetleri, 18’i Jandarma, 3’ü Sahil Güvenlik, 2’si mahrem yapılanma, 1’i GATA ve 2’si Kara Harp Okulu yapılanmasına olmak üzere 98 operasyon gerçekleştirildi. Ankesör soruşturmasında 7 bin 977 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınanlardan bin 8’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek itirafçı oldu. Örgüt mensubu olduğunu bildikleri 7 bin 609 kişinin ismini Emniyet’e verdi.
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