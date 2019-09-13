Telefonda 'aramayın ulaşamazsınız' dediler

Sivas'ta görülen davada , HTS kayıtlarında kazanın ardından helikopterde bulunanlarla telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen Emra Kara, Mehmet Avcı, Ömer Ağdoğan, Hayri Köse ve Bekir Sezgin, Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi.

TABİAT SESLERİ GELDİ

Olayda hayatını kaybeden Yüksel Yancı ile 12 saniyelik telefon bağlantısı tespit edilen eski Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, "Olayın yaşandığı 25 Mart günü Yüksel Yancı'yı aradım. Telefon açıldı, 12 saniye açık kaldı. Sadece tabiat sesleri geldi" dedi. Eski Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Köse de ifadesinde, "Kazanın olduğu gün rahmetli Genel Başkanımız dahil bütün arkadaşlarımızı telefonla aradık. Kazanın olduğunu duyunca ilgili birimleri de tek tek aradık. Aramalar düştüğünde telefonlar açıldığında rüzgar sesi gibi bir ses vardı" diye konuştu. Tanık Bekir Sezgin ise "Helikopterin düştüğü gün eşim Gülşen Sezgin, Yüksel Yancı'yı telefonla arıyor. Yüksel Yancı'nın telefonu açılıyor. Telefonu açan kişi 'Aramayın ulaşamazsınız, kimlik kontrolü yapılıyor' diyor. Daha sonra telefonu açmamışlar" ifadelerini kullandı.