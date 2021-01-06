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POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu: Boğaziçi'ndeki eylemler makuldür mantıklıdır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek çıktı. Karamollaoğlu, "Gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır" dedi.

Haber Merkezi AA
Temel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.

Karamollaoğlu, bir gazetecinin, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterileri sorması üzerine, "Gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır. Ama bunun şiddete dönüşmesi mantıksızdır. Emniyet güçlerinin de orantısız güç kullanma gibi yola başvurmaları tasvip edilemez" yanıtını vererek, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı eylemlere destek verdi.

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