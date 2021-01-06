Temel Karamollaoğlu: Boğaziçi'ndeki eylemler makuldür mantıklıdır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek çıktı. Karamollaoğlu, "Gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır" dedi.
Karamollaoğlu, bir gazetecinin, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterileri sorması üzerine, "Gençlerin, üniversite mensuplarının veya çocukları o üniversitede okuyan ailelerin bu yaklaşıma tepki göstermeleri makuldür, mantıklıdır. Ama bunun şiddete dönüşmesi mantıksızdır. Emniyet güçlerinin de orantısız güç kullanma gibi yola başvurmaları tasvip edilemez" yanıtını vererek, terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı eylemlere destek verdi.