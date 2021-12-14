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POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu övdü. CHP lideri için “babayiğit” dedi. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ortak noktada birleşebildiklerini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Temel Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit
​Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Millet İttifakı içerisinde misiniz?” soruları karşısında şu anda bir ittifakın içinde yer almadıklarını ve partilerle dirsek temaslarının olduğunu söylese de Millet İttifakı’nın bileşenleri İYİ Parti ve CHP’ye yönelik olumlu mesajlar vermeye devam ediyor.

CHP LİDERİNİ ÖVDÜ

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay’a konuşan Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu övdü. Saadet Partisi lideri, Kılıçdaroğlu için “Bir babayiğit” ifadesini kullandı ve “Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi” dedi.

“BİRLEŞEBİLİYORUZ”

Parti tabanlarına ve CHP’ye karşı ayrı ayrı konuşmadıklarını savunan Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ifade, düşünce ve inanç özgürlüğü konularında birleşebildiklerini söyledi.

Saadet lideri Karamollaoğlu: 28 Şubatçı komutanların yargılanmasını içime sindiremiyorum
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Saadet lideri Karamollaoğlu: 28 Şubatçı komutanların yargılanmasını içime sindiremiyorum
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında 28 Şubat Post-Modern Darbesi'nde rol alan komutanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Ordunun bu kadar üst rütbelerinde yer almış komutanların yargılanmasını içime sindiremiyorum' diyen Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' mesajına göndermede bulundu.

Saadet lideri Karamollaoğlu
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Saadet lideri Karamollaoğlu "Mercedes makam aracı günahtır" dedikten sonra makam arabasının Mercedes olduğunu belirtti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu TV100'de katıldığı programda Pınar Işık Ardor'un sorularını cevapladı. Devlet yöneticilerininin makam aracı olarak Mercedes tercih ettiğini öne süren Karamollaoğlu, 'Türkiye'de eğer 500 Mercedes araba varsa makam aracı olarak kullanılıyorsa günahtır. Ne olmuş Renault'a binseler' diye konuştu. Karamollaoğu 'Sizin makam aracınız ne?' sorusuna 'Mercedes' karşılığını verdi.

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