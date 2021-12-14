Temel Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Millet İttifakı içerisinde misiniz?” soruları karşısında şu anda bir ittifakın içinde yer almadıklarını ve partilerle dirsek temaslarının olduğunu söylese de Millet İttifakı’nın bileşenleri İYİ Parti ve CHP’ye yönelik olumlu mesajlar vermeye devam ediyor.

CHP LİDERİNİ ÖVDÜ

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay’a konuşan Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu övdü. Saadet Partisi lideri, Kılıçdaroğlu için “Bir babayiğit” ifadesini kullandı ve “Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi” dedi.

“BİRLEŞEBİLİYORUZ”

Parti tabanlarına ve CHP’ye karşı ayrı ayrı konuşmadıklarını savunan Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ifade, düşünce ve inanç özgürlüğü konularında birleşebildiklerini söyledi.

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OYNAT 02:02 Saadet lideri Karamollaoğlu: 28 Şubatçı komutanların yargılanmasını içime sindiremiyorum Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında 28 Şubat Post-Modern Darbesi'nde rol alan komutanlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Ordunun bu kadar üst rütbelerinde yer almış komutanların yargılanmasını içime sindiremiyorum' diyen Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' mesajına göndermede bulundu.

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