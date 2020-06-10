Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Temel Karamollaoğlundan flaş Ayasofya tepkisi İbadete açılmalı
POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu'ndan flaş Ayasofya tepkisi: İbadete açılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya'nın ibadete açılması milletin arzusudur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da vasiyetini yerine getirecek bir tarzda ibadete açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Diğer
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde yapılan haftalık basın toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracına teröristlerin el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

AK Parti'den Ayasofya açıklaması: Temmuz'da gerekli adımlar atılacak
GÜNDEM
AK Parti'den Ayasofya açıklaması: Temmuz'da gerekli adımlar atılacak

Yunanistan: Erdoğan’ın istek ve açıklamalarının arkasını getirme imkânı olabilir, biz de her türlü senaryoya hazırız
DÜNYA
Yunanistan: Erdoğan’ın istek ve açıklamalarının arkasını getirme imkânı olabilir, biz de her türlü senaryoya hazırız

Asofya'nın ibadete açılmasına yönelik tartışmalara değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bunu tarihi bir, bize emanet olarak görmek mecburiyetindeyiz.

İstanbul'un fethinin işgal olarak tanımlanması utanç lekesidir
GÜNDEM
İstanbul'un fethinin işgal olarak tanımlanması utanç lekesidir

Tabii bazılarının çıkıp 'Yok müze mi olacak, yok efendim cuma günü Müslümanlar namaz kılsınlar, pazar günü de Hristiyanlar....'

Ayasofya açılacak: Danıştay kararının gereğini yaparız
GÜNDEM
Ayasofya açılacak: Danıştay kararının gereğini yaparız

Böyle saçmalıklara itibar edilmez. Burası ibadete açılıyorsa açılması icap eder, konuşulması değil, yıllardır konuşuyoruz.

Ayakta cami bırakmadılar: Yunanistan camileri ya kiliseye ya da sinema salonuna çevirdi
DÜNYA
Ayakta cami bırakmadılar: Yunanistan camileri ya kiliseye ya da sinema salonuna çevirdi

Ayasofya'nın ibadete açılması milletin arzusudur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da vasiyetini yerine getirecek bir tarzda ibadete açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz."

AA
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde yapılan haftalık basın toplantısında konuştu.

Ayasofya ile ilgili mesajların farkındayız: Karar noktasına varıldığında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak
GÜNDEM
Ayasofya ile ilgili mesajların farkındayız: Karar noktasına varıldığında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak

Ayasofya için flaş iddia: Cami halısı siparişi verildi
GÜNDEM
Ayasofya için flaş iddia: Cami halısı siparişi verildi

Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
OYNAT 00:00
Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla devam ediyor. Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu.


MHP Lideri Bahçeli: Ayasofya’dan ezan sesi yükselecek
GÜNDEM
MHP Lideri Bahçeli: Ayasofya’dan ezan sesi yükselecek

85 yıl önce Ayasofya'nın açılışı böyle duyuruldu: Ayasofya Müzesi bu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara açık giriş 11 buçuk kuruş
GÜNDEM
85 yıl önce Ayasofya'nın açılışı böyle duyuruldu: Ayasofya Müzesi bu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara açık giriş 11 buçuk kuruş

"Libya'da hükümet tutarlı bir tavır sergiledi"

  • Karamollaoğlu, Libya'daki gelişmelere ilişkin, "Dış politikada attığımız birtakım yanlış adımlar oldu ancak Libya'da atılan adımlarda hükümet tutarlı bir tavır sergiledi ve yaptığı anlaşmalar hakikaten ülkemize de Libya'ya da fayda sağlayacak bir boyuta erişti." ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Vandallığın bu kadarı

Vandallığın bu kadarı

​Ailesini 5 aydır göremen sağlıkçıyı öldüresiye dövdüler.
MEBden karne kararı

MEB'den karne kararı

​Bundan sonra dijital ortamdan erişime açılacak.
İttifakı karıştıracak çıkış

İttifakı karıştıracak çıkış

​"Fatih'in vasiyeti yerine getirilsin, Ayasofya açılsın."
CHP hâlâ 'kapalı alan' diyor

CHP hâlâ 'kapalı alan' diyor

​Kurultay için bakanlık devrede: Açık alanda kurallara göre yapın.
Bizimle savaşmak istemezsiniz

Bizimle savaşmak istemezsiniz

​Bakan Akar, Yunanistan'ın 'savaş' tehdidine güldü geçti...
85 yıl önce açılışı böyle duyuruldu

85 yıl önce açılışı böyle duyuruldu

​Ayasofya Müzesi bu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara...
​Trump'ın 'Beyaz' stajyerleri

​Trump'ın 'Beyaz' stajyerleri

Bu fotoğraf olay oldu.
Bayraktar'ın yeni hedefi 1 milyon saat

Bayraktar'ın yeni hedefi 1 milyon saat

Kafayı yerli ve milli İHA'larla bozan Yunan spiker çıldıracak.
Türkiye öncü ülkelerden biri oluyor

Türkiye öncü ülkelerden biri oluyor

Üretim devrimi: 3D yazıcı ile maliyetler azaldı.
Hafter sırra<br>kadem bastı

Hafter sırra
kadem bastı

Bakan Akar'dan Libya'daki zafere dair önemli mesajlar.
Turistler için kapılar açıldı

Turistler için kapılar açıldı

Almanya'dan kalkan uçak Antalya'ya turistlerle indi.
Maske yok temas var

Maske yok temas var

​ABD'de koronavirüs tehlikesi artıyor.
Başka ülkede örneği yok

Başka ülkede örneği yok

​İki kardeşin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istediği tavşan geldi.
Önce İHA'lar<br>sonra F-16'lar

Önce İHA'lar
sonra F-16'lar

​Savunma Bakanlığı 8 teröristin vurulduğu operasyonun görüntülerini yayınladı.
Millet İttifakı'nda neler oluyor?

Millet İttifakı'nda neler oluyor?

​Aylar sonra grupta konuştu ama ittifak ortağının vekillerini anmadı.

​Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar.

​Skandalı aydınlatan CHP'li meclis üyesi partiden ihraçla tehdit ediliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.