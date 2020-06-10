Temel Karamollaoğlu'ndan flaş Ayasofya tepkisi: İbadete açılmalı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde yapılan haftalık basın toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracına teröristlerin el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

GÜNDEM AK Parti'den Ayasofya açıklaması: Temmuz'da gerekli adımlar atılacak

DÜNYA Yunanistan: Erdoğan’ın istek ve açıklamalarının arkasını getirme imkânı olabilir, biz de her türlü senaryoya hazırız

Asofya'nın ibadete açılmasına yönelik tartışmalara değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bunu tarihi bir, bize emanet olarak görmek mecburiyetindeyiz.

GÜNDEM İstanbul'un fethinin işgal olarak tanımlanması utanç lekesidir

Tabii bazılarının çıkıp 'Yok müze mi olacak, yok efendim cuma günü Müslümanlar namaz kılsınlar, pazar günü de Hristiyanlar....'

GÜNDEM Ayasofya açılacak: Danıştay kararının gereğini yaparız

Böyle saçmalıklara itibar edilmez. Burası ibadete açılıyorsa açılması icap eder, konuşulması değil, yıllardır konuşuyoruz.

DÜNYA Ayakta cami bırakmadılar: Yunanistan camileri ya kiliseye ya da sinema salonuna çevirdi

Ayasofya'nın ibadete açılması milletin arzusudur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da vasiyetini yerine getirecek bir tarzda ibadete açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz."

AA Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde yapılan haftalık basın toplantısında konuştu.

GÜNDEM Ayasofya ile ilgili mesajların farkındayız: Karar noktasına varıldığında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak

GÜNDEM Ayasofya için flaş iddia: Cami halısı siparişi verildi





GÜNDEM MHP Lideri Bahçeli: Ayasofya’dan ezan sesi yükselecek

GÜNDEM 85 yıl önce Ayasofya'nın açılışı böyle duyuruldu: Ayasofya Müzesi bu sabahtan itibaren halka ve seyyahlara açık giriş 11 buçuk kuruş

"Libya'da hükümet tutarlı bir tavır sergiledi"