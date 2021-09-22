​Temizliğe karşı provokatif ittifak

İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu yeniden gündemde. 2015 yılından bu yana zaman zaman gündeme gelen koruda dün da gerilim yaşandı. Üsküdar Belediyesi dün sabah saatlerinde koruya girerek temizlik çalışması yapmak istedi. Yollara dökülen molozları, çöpleri ve hayvan ölülerini temizlemek isteyen belediye ekipleri, mahalleli olduğunu iddia eden bazı insanların direnci ile karşılaştı.

CHP, HDP VE İP TAHRİK PEŞİNDE

Molozları ve çöpleri bir noktaya toplayıp tahliye etmek isteyen belediye araçlarına engel olan şahıslar, kepçelerin üzerine çıktı. Ayrıca belediyenin yollara toprak dökmesi de engellendi. CHP, HDP ve İYİ Parti yaptığı açıklamalarla gerilimi büyüttü. Sadece temizlik çalışması yapan Üsküdar Belediyesi’ni çevreyi katletmekle suçlayan CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu, koruya giderek “Yurttaşlarımızı, koruya sahip çıkan ve yaşam alanları için mücadele eden Validebağlılar’a destek olmaya çağırıyorum.” açıklaması yaptı. Bazı HDP milletvekilleri de koruya giderek çalışmaları engellemek istedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise parti teşkilatına eylemlere destek talimatı verdi

BOZULAN YOLLAR DÜZELTİLDİ

Üsküdar Belediyesi sadece çevre düzenlemesi yapıldığını aktardı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Koru’ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır! Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz” denildi. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise sosyal medyadan bir açıklama yaparak çalışmaların engellenmesine tepki gösterdi. Türkmen, “Korunun içinde çocuklar koşsun, insanlarımız spor yapsın yürünsün istiyoruz. Yapılan çalışma; betonlaşan, yolun doğal toprakla düzenlenmesidir, halkımızın talebidir ” ifadelerini kullandı.