Gündem Temizlik işçisinden örnek davranış Yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti
KAHRAMANMARAŞ

'Temizlik işçisinden örnek davranış: Yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ta bankaya yatırılmak üzere poşet içerine konulan ve sonrasında düşürülen 50 bin lira, temizlik işçisi tarafından sahibine ulaştırıldı. Paranın sahibi Vedat Gölcü ise temizlik işçisinin ailesi ve akrabalarına bir yıllık ücretsiz seyahat hediye etmek istediğini belirterek, "Bizler para bulunca duygulandık. Banka borçlarımız vardı. Arkadaşımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Paranın sahibi Vedat Gölcü temizlik işçisinin ailesi ve akrabalarına bir yıllık ücretsiz seyahat hediye etmek istediğini söyledi.
Paranın sahibi Vedat Gölcü temizlik işçisinin ailesi ve akrabalarına bir yıllık ücretsiz seyahat hediye etmek istediğini söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde Vedat Gölcü, çalıştığı şirkete ait 250 bin lirayı yanına alarak borçları yatırmak için bankanın yolunu tuttu. Bu sırada paranın 50 bin lirasını düşüren Gölcü, durumu polise bildirdi. Dulkadiroğlu Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Halil İbrahim Çınar, o sırada yerdeki 50 bin lirayı görerek hemen 155 polis hattını aradı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde parayı düşüren vatandaşa ulaşıldı. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Çınar, parayı sahibine teslim etti.

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  • 50 bin lirayı bulan Halil İbrahim Çınar, "Ben temizlik görevimi yaparken çöp konteynırının orada bir miktar para buldum ve hemen polisi aradım. O sırada sahibine parayı ulaştırmaya çalıştım. Burada da parayı sahibine teslim ediyoruz” dedi.

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"Çok duygulandık"


Vedat Gölcü ise, "Buradan arkadaşımızın ailesi ve akrabalarına 1 yıllık ücretsiz seyahat hediye etmek istiyorum. Bizler para bulunca duygulandık. Toplamda 250 bin liraydı ve duygulandık. Banka borçlarımız vardı. Arkadaşımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

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