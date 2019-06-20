Tercih kılavuzu bu hafta yayınlanacak

Adayların, YKS'nin ilk oturumu TYT’de Türkçe, ikinci oturumu AYT’de ise matematikte zorlandığına ilişkin yorumların anımsatılması üzerine Aygün, "Sınav sorularının zorluğu veya kolaylığı sınava giren adayların görüşlerinin bir yansımasıdır. Bunun bir sıralama sınavı olduğu ve zorluk ya da kolaylık durumunun tüm adaylar için geçerli olduğu unutulmamalıdır" değerlendirmesini yaptı.

AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

Aygün, bu yıl YKS’de bazı ilklerin yaşandığına işaret ederek, “Özel sağlık durumu olan biri gazi olmak üzere üç adayın, gerekli tedbirler alınarak hastanelerinde sınav yapılmıştır” dedi. Aygün, YKS'nin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını vurgulayarak, "YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız" bilgisini paylaştı.