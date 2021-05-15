Terör devleti İsrail bombalıyor Odatv "çöktü" diyor

OdaTV terör devleti İsrail'in medya kuruluşlarının da yer aldığı ofis binasını bombalama haberini böyle duyurdu.

İşgalci İsrail, Filistin'de masum sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail savaş uçakları son olarak Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı hedef aldı.

Dört füzeyle vurulan 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.

DÜNYA Terör devleti İsrail Gazze'de uluslararası televizyonların da bulunduğu 13 katlı binayı yerle bir etti

Uluslararası medya, bu saldırıyı "İsrail, Associated Press ve Al Jazeera'nın medya ofislerinin bulunduğu binayı bombaladı, yerle bir etti" şeklinde duyururken, OdaTV'nin haberi duyuruş şekli pes dedirtti.

'İSRAİL BOMBALADI' DİYEMEDİ

OdaTV, işgalci İsrail'in bu vahşetini, "Gazze'de büyük patlama: 13 katlı bina böyle çöktü" başlığıyla servis etti.

Gazze'de medya ofislerinin de içinde olduğu binanın bombalanmasını sanki bina kendi kendine yıkılmış gibi göstermeye çalıştı.

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Terör devleti İsrail'in vahşetini göz ardı eden OdaTV'nin yapmaya çalıştığı bu algı sosyal medyada büyük tepki topladı.





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