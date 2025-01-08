Terör musibeti bitecek kardeşliğimiz bilenecek

Büyük resme bakınca emperyalist bir komplonun üzerlerine geldiğini gördüğünü, etraflarının ise kuşatıldığını belirten Bahçeli, "Suriye'nin istikrar ve barış ortamı Türkiye için kırmızı çizgidir. Aynı şey Irak için de geçerlidir. Biz ne içimizde ne de dışımızda kanlı silah, kandan geçinen terörist ve bölücü terör örgütü istemiyoruz. Türk-Kürt kardeşliğini dinamitlemeyi, Türkiye ve bölge ülkelerini kaosa itmeyi hesaplayan kim varsa alayı birden karşımızdadır ve buna yönelik mücadelemiz can pahasına sürdürülecektir. Yeni yüzyılda milli kenetlenmeyle, barışçıl Türkiye'nin dev uyanışıyla dış basınç ve baskılar etkisizleştirilecektir. Bu vatan hepimizindir" ifadelerini kullandı.