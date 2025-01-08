Terör musibeti bitecek kardeşliğimiz bilenecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gocunan gocunsun, terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak" dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, kendilerine milliyetçilik dersi vermeye kalkışanları sert bir dille eleştirdi: Türk-Kürt kardeşliğini dinamitlemeyi, Türkiye ve bölge ülkelerini kaosa itmeyi hesaplayan kim varsa alayı birden karşımızdadır.
MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, iyisiyle kötüsüyle, eksiğiyle fazlasıyla, külfetiyle nimetiyle, derdiyle dermanıyla bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla giriş yaptıklarını belirterek, "Yeni yüzyılın ilk senesini tamamlayıp ikincisine adım attık. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın göz alıcı vizyon kulvarında emin ve enerjik hamlelerle ilerlemeye, bu ilerleyişi günbegün tahkim ve takviye etmeye ahdettik, azmettik, ant içtik. Hem inançlıyız hem de başarıda sınır tanımıyoruz" diye konuştu.
BOŞ VARİLİN ÇIKARDIĞI SES GİBİ
Bahçeli, kendilerine milliyetçilik dersi vermeye, vatan sevgisi dikte etmeye kalkışan sefih magandalara, serseri mankurtlara ve sefalet markalarına aldırış etmediklerini belirterek, "Hasbelkader Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te yer bulan, bu vesileyle itibar kazanan, makam ve koltuk ikbaliyle çevre yapan ve saygı kazanan bir avuç kendini bilmez ahmağın sırf çıkarlarının ikramı kesildi diye ileri geri konuşmaları her şeyden önce edepsiz bir hezeyandır. CHP'ye yanaşmış ve CHP'ye yapışmış bu ilkesizlerin hariçten gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır" değerlendirmesinde bulundu.
RAHAT BİR NEFES ALACAĞIZ
CHP'nin kayığında ip olanlarla mağlubiyetin pençesinde zafer nutku atanların sadece cemaziyelevvellerini değil, ciğerlerinin kaç okka olduğunu da gayet iyi bildiklerini söyleyen Bahçeli, "Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın, diyorum ki, terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birlik ve beraberliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Doğudan batıya, kuzeyden güneye türkülerimiz söylenecek, oyun havalarımız çalınacak, eller birleşecek, kem gözler defedilecek, kekik kokulu dağlarımızda papatyalar toplanacak" diye konuştu.
GAZZE YÜREĞİMİZDEDİR
Bahçeli, "Kanunsuz ve gayrimeşru şekilde elinde taşıdığı silahlarla yurt içinde veya yurt dışında hunhar ve menfur hedeflerin peşine düşen teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşürülmek olacak. Negatif kırılmadan bahsederek her yerin Gazze olacağını tehditvari üslupla iddia edenlere özellikle hatırlatırım ki, Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir. Eğer yıkılmış Gazze'nin Türkiye’ye taşınacağı ima ediliyorsa, o zaman buna niyet ve teşebbüsü aklından geçirenlerin siyonist barbarlıkla eş zamanlı şekilde açacakları karanlık cephenin makberleri olacağını bilmeleri, bunu da unutmamaları hayat ve varlıkları açısından mühim bir ihtar ve ikazımızdır" dedi.
Suriye'deki barış kırmızı çizgimizdir
- Büyük resme bakınca emperyalist bir komplonun üzerlerine geldiğini gördüğünü, etraflarının ise kuşatıldığını belirten Bahçeli, "Suriye'nin istikrar ve barış ortamı Türkiye için kırmızı çizgidir. Aynı şey Irak için de geçerlidir. Biz ne içimizde ne de dışımızda kanlı silah, kandan geçinen terörist ve bölücü terör örgütü istemiyoruz. Türk-Kürt kardeşliğini dinamitlemeyi, Türkiye ve bölge ülkelerini kaosa itmeyi hesaplayan kim varsa alayı birden karşımızdadır ve buna yönelik mücadelemiz can pahasına sürdürülecektir. Yeni yüzyılda milli kenetlenmeyle, barışçıl Türkiye'nin dev uyanışıyla dış basınç ve baskılar etkisizleştirilecektir. Bu vatan hepimizindir" ifadelerini kullandı.
Söz verdik
- MHP ve Cumhur İttifakı'nın istikbali ve istiklalin müdafaa ve mücadele şuuru olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu: "Kararlılığımızdan geri adım düşünülemeyecektir. Milli kaderimizi tesadüflerin akıntısına bırakmayacağız. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız. Söz verdik, kesinlikle yapacağız. CHP sapıtsa da Türkiye'nin kuyusunu kazmak için çabalasa da buna Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı olarak izin vermeyeceğiz. Bizim için milli birlik ve kardeşlik ile milli beka hayat memat konusudur, ülke güvenliğimiz ihmali mümkün olmayan değerdedir."