Gündem Terör örgütü PKKnın Merasim Sokak saldırısı üzerinden altı yıl geçti
ANKARA

Terör örgütü PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden altı yıl geçti

Kurulduğu günden beri hain saldırılarla toplumun hafızasında silinmeyen acılar bırakan terör örgütü PKK'nın kanlı yüzünü bir kez daha gösterdiği Ankara'daki Merasim Sokak saldırısının üzerinden 6 yıl geçti.

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Haber Merkezi AA
Terör örgütü PKKnın Merasim Sokak saldırısı üzerinden altı yıl geçti
Terör örgütü PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden 6altıyıl geçti.

17 Şubat 2016'da askeri personeli taşıyan servis araçları, Merasim Sokak'taki trafik ışıklarına geldiğinde bomba yüklü otomobille saldırı düzenlendi.

Türkiye'yi yasa boğan menfur saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti, 75 vatandaş yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre saldırıyı, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan "Zinar-Raperin" kod isimli PKK'lı terörist Abdulbaki Sömer yaptı.

Örgütün paravan yapılanması TAK tarafından üstlenilen saldırının, sözde PKK/KCK üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirildiği kayıtlarda yer aldı.

Örgüt elebaşları Zübeyir Aydar, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ve Remzi Kartal ile PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin o dönem elebaşı olan Salih Müslim'in de aralarında bulunduğu 68 kişinin cezalandırılması talep edildi.

Örgüt elebaşları da dahil 48 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Faillere ceza yağdı

İlk duruşması 14 Mart 2017'de Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, 10 Eylül 2018'de karara bağlandı.

Sanıklar Kudbettin Onur, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Hayrettin Tomak, Hüseyin Karadaş ve Metin Aslan, "devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma" suçundan birer, 29 kişiyi "kasten öldürme" suçundan ise 29'ar kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca bu sanıklar, 75 kişiye yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" ve "patlayıcı maddeleri bulundurmak, nakletmek" suçlarından da 1185'er yıl hapis cezası ile 33 bin 320'şer lira adli para cezasına mahkum edildi.

Sanıklar Bahri Deniz ve Metin Onur'a, "terör örgütü üyeliğinden" 9'ar yıl hapis cezası verildi.

Mustafa Bulut, Turgut Kahraman, Hüseyin Gökduman, Murat Karacan, İsmail İpar, Metin Cura ve Hasan Avsan ise "dolandırıcılıktan" 6'şar yıl hapis ve 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Serdar Bulut ve Uğur Yüce, bütün suçlardan beraat ederken, İstanbul'da aynı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık Sinem Oğuz'un dosyası reddedildi.

Aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu firari 50 sanığın dosyası ise ayrıldı.

15 Şubat öncesi PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da yakalanmasının yıl dönümünü öncesinde terör örgütü PKK’ya operasyon düzenlendi.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Baskınlarda koçbaşıyla kapıları açarak eve giren özel harekat timi söz konusu şüpheli şahısları kelepçe takarak gözaltına alındı.
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Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
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Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
Title
Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
Title
Adana’da 15 Şubat öncesi PKK’ya operasyon çok sayıda gözaltı var
15 Şubat öncesi PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü öncesinde terör örgütü PKK'ya şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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