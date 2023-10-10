Terör örgütü PKK'ya İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Türkiye'de son dönemde artışa geçen başıboş köpek saldırısı son olarak Aydın'da yaşandı. Efeler ilçesinde bir baba, çocuğunu olası bir saldırıdan kurtarmak için hamle yapınca köpeklerin saldırısı sonucu bacaklarından ve kolundan yaralandı. Kendi imkanlarıyla Aydın Devlet Hastanesine giden vatandaş, tedavisinin ardından kuduz ve tetanoz aşısı yapılarak taburcu edildi.