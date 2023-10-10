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Terör örgütü PKK'ya İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Terör örgütü PKK/KCK'ya Aydın, İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Aydın merkezli üç ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu beş şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

18:47 . 10/10/2023 Salı
DHA
Üç ilde PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Üç ilde PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Aydın merkezli İstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda beş şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.   


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik Aydın merkezli İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.T., E.K., İ.N., Y.K. ile T.C. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



#Aydın
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#Ankara
#Terör Operasyonu
#Terör Örgütü
#PKK/KCK
#Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
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