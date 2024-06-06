Terör örgütü YPG'nin Suriye'deki korsan seçimi ertelendi

Güvenlik kaynakları Türkiye'nin kararlı duruşu ile destek göremeyen terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimleri ertelediğini duyurdu.





11 Haziran'daki kaçak seçim Ağustos'a ertelendi.





Ne olmuştu?





Türkiye, 30 Mayıs’ta yapılması planlanan yerel seçim kararına sert tepki göstermişti.





Suriye’nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK yönetiminde olacak bir devletin engellenmesi için her türlü girişim yapıldı.





Ayrıca, 2015 yılında kabul edilen BMGK’nın 2254 sayılı kararına da karşı atılan “yerel seçim” adımını PYD/YPG, ertelemek durumunda kaldı.





Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan yerel seçim yoğun dış baskılardan dolayı 11 Haziran 2024’e ertelendi.





Türkiye itirazlarına devam etti. Gerekli diplomatik görüşmeler yapıldı. Türkiye’nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için atılması gereken her adım atıldı.





Türkiye’nin son ana kadar olmaması için mücadele verdiği sözde “yerel seçim” bir kez daha ertelendi ve 11 Haziran’da yapılmama kararı alındı.





Türkiye’nin kararlı tavrını gören bölgedeki aşiret, kabile ve topluluklar da PYD/YPG’nin seçim kararını protesto etti.











