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ANKARA

Terör örgütüne bir darbe daha: 8 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütüne bir darbe daha: 8 PKKlı öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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