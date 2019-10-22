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VAN

Terörden gözaltına alınan 4 HDP'li belediyeye başkanının yerine görevlendirme

Van'ın Erciş ilçesinde hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle gözaltında bulunan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı. HDP'li Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu "Belediye Başkanvekili" olarak görevlendirildi. Öte yandan Diyarbakır’da HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine kayyum atandı.

Haber Merkezi AA IHA
Erciş Belediyesi
Erciş Belediyesi

Diyarbakır’da HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyelerine görevlendirme yapıldı. Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltında bulunan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, "Belediye Başkanvekili" olarak görevlendirildi.

TERÖR SORUŞTURMASI NEDENİYLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valilikten yapılan açıklamada, HDP'li Erciş Belediye Başkanı Çetin'in, Van 4 ve 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı anımsatıldı.

DHA
HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin

Çetin hakkında ayrıca Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, Çetin'in ilçedeki soruşturma kapsamında gözaltında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/1319 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

SORUŞTURMADA 14 KİŞİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Van’ın Erciş ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 8’i tutuklanırken, iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada ilçe emniyet ve ilçe jandarma ekiplerince ‘Terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek’ ve ‘Terör örgütüne eleman temin etmek’ suçlarından gözaltına alınan HDP’li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl’ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliden 10’u dün işlemlerinin ardından Erciş Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki sorgu sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B, M.Ş, B.K, N.Y, A.A, Ü.C, Z.C ve F.C tutuklanırken, O.A ve E.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

  • Gözaltında bulunan diğer şüphelilerden Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ile ilçe yöneticisi Hücret Kandemir’in sorgulamaları ise devam ediyor. Mahkemece tutuklanan 8 kişi güvenlik ekipleri tarafından Van F Tıpı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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