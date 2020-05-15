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VAN

Teröristler Van şehidini vefa grubunda diye tehdit etmiş

Van'ın Özalp ilçesinde dün terör saldırısında şehit olan 65 yaşındaki Yıldırım Demir'in Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer aldığı için PKK’lı teröristler tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Demir’in 3 ay önce de evinin duvarına ‘PKK’ yazılıp, çarpı işareti konularak tehdit edildiği, ailenin de bu bölümü boyayla kapattığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Teröristlerin, 3 ay önce şehidin evinin duvarına ‘PKK’ yazıp çarpı işareti koyduğu, ailesinin boyayla kapattığı öğrenildi.
Teröristlerin, 3 ay önce şehidin evinin duvarına ‘PKK’ yazıp çarpı işareti koyduğu, ailesinin boyayla kapattığı öğrenildi.

Özalp ilçesinde dün Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan belediye çalışanı Yıldırım Demir'in ilçedeki evine Türk Bayrağı asıldı. Yıldırım Demir'in daha önce terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiği, 3 ay önce de yaşadığı evin duvarına örgüt üyeleri tarafından ‘PKK’ yazılıp, çarpı işareti konulduğu belirtildi. Demir ailesinin PKK yazan ve çarpı atılan bölümü, farklı renkteki bir boyayla yama yapmak suretiyle boyayarak kapattığı görüldü.

Şehit Yıldırım Demir

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Birkaç kez tehdit etmişler

Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Yıldırım Demir'in yine örgütten tehdit aldığı belirtildi. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Demir'in Vefa grubunda olduğu için PKK'lı teröristler tarafından birkaç kez tehdit edildiği ifade edildi.

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Cenazeye Bakan Soylu'nun da katılması bekleniyor

Yıldırım Demir, bugün ikindide yapılacak olan törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.
Bu arada, saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken, güvenlik güçlerinin operasyonlarının da devam ettiği bildirildi.

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