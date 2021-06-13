Gündem Teröristlere toz kondurmayan Tabipler Birliği PKKnın hastane saldırısına da sessiz
POLİTİKA

Teröristlere toz kondurmayan Tabipler Birliği PKK’nın hastane saldırısına da sessiz

Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipler Birliği (TTB), PKK’nın saldırıları karşısında sessizliğini sürdürüyor. Afrin’deki terör unsurlarına operasyon başlatıldığında “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen TTB, Afrin'de PKK tarafından hastaneye gerçekleştirilen ve 13 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili tek bir açıklama ve kınama yapmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristlere toz kondurmayan Tabipler Birliği PKK’nın hastane saldırısına da sessiz
Türk Tabipler Birliği

Suriye'nin Afrin şehri merkezine, Suriye Amerikan Tıp Derneği destekli El Şifa Hastanesine ve acil bölümüne dün PKK/YPG/SDG tarafından Tel Rıfat'tan yapılan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

  • Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipler Birliği (TTB), PKK’nın gerçekleştirdiği her saldırı sonrası olduğu gibi bu alçak saldırı sonrası da sessiz kalmayı tercih etti.

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Ne TTB’nin sitesinden ne sosyal medya hesaplarından ne de TTB Başkanı Şebnem Korur Financı’nın kişisel hesabından saldırıya ilişkin bir paylaşım yapılmadı.

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Aynı TTB, Afrin harekatı için “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diye açıklama yapmıştı.

Gara’daki 13 şehidimize ilişkin yayımladığı mesajda da PKK adını anmak bir kenara, ‘terör örgütü’ ifadesini dahi kullanmamıştı. Açıklamada, kınama bile yapmadan "Gara’da yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" denilmişti.

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