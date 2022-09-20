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Teröristlerin Suruç'a hain saldırısının hesabı misliyle kesildi: 17 terörist öldürüldü 80 hedef imha edildi

PKK’lı teröristlerin Suriye tarafından yaptığı roketatarlı saldırıda Er İsmet Aybek'in şehit düşmesi ardından ateş açılan bölge havadan ve karadan yoğun şekilde bombalandı. Bölgeye SİHA’lar sevk edildi. Bölgeye yapılan atışlar sonucunda PKK terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist öldürüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristlerin Suruça hain saldırısının hesabı misliyle kesildi: 17 terörist öldürüldü 80 hedef imha edildi
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Teröristlerin yaptığı hain saldırının karşılığı misliyle verildi. Sınırın Suriye tarafından gerçekleştirdiği ve Suruç’ta bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan “cezalandırma atışları” sonucunda terör örgütüne ait 80’e yakın hedef imha edildi, saldırının faillerinin de arasında olduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi.

SİHA’LAR SEVK EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi. İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken bölgeye SİHA’lar sevk edildi. Havadan atışlar ve ateş destek vasıtalarının sonrasındaki “cezalandırma atışları” sonucunda terör örgütüne ait 80’e yakın hedef imha edildi, aralarında saldırıyı düzenleyenlerin de bulunduğu 17 terörist etkisiz hale getirildi. Sınırın Suriye tarafından 18 Eylül’de teröristlerce düzenlenen roketatar saldırısında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

11 TERÖRİSTTİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Bu arada Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Siirt’te PKK’ya darbe

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya 9 ayda çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda etkisiz hale getirilenler arasında gri kategoride aranan 1 terörist bulunuyor. Terör örgütü PKK’ya barınak ve sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

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