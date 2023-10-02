Terörün gündemine teslim olmayız

28’inci Dönem 2’nci Yasama Yılı başladı. İlk tören, Mecliste’ki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

AÇILIŞ GÜNÜ SALDIRI TESADÜF DEĞİL

TBMM, 3 aylık aranın ardından mesaisine başladı. Tören sonrasında Meclis, Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Özel gündemli Genel Kurul’un açılışını yapan Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı ve TBMM’ye yakın bir noktada meydana gelen terör saldırısı girişimine yönelik; “Türkiye ve TBMM asla terörün gündemine teslim olmayacak” dedi. Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Bu terör saldırıları sadece bunu yapan birkaç kişi ya da örgütlerden ibaret değil. Onlara silah, lojistik, siyasi, destek veren birtakım güçlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Meclis’in açılışı gibi bir günü tespit etmiş olmaları tesadüfi değil. Meclis’in açılış gününde Meclis’in birkaç 100 metre ötesinde böyle bir saldırının yapılmasının ne anlamlar içerdiğini biliyoruz. Türkiye ve TBMM asla terörün gündemine teslim olmayacak.”

15 TEMMUZ’DA BAŞARSALARDI MECLİS KALMAYACAKTI

Meclis Başkanı Kurtulmuş, akşam da TBMM’de milletvekillerine resepsiyon verdi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararını yorumladı. Kurtulmuş, “Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesi bir fantezi değildir. Türkiye’nin 15 Temmuz gecesi birkaç saat içerisinde FETÖ’cüler istediklerini elde etmiş olsaydı, bugün burada bu resepsiyonu dahi yapıyor olmayacaktık. Çünkü TBMM diye bir şey kalmayacaktı. Belki bugün konuşulan siyasilerin hiçbirisi hayatta olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Meclis’te üst seviye güvenlik

İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırı girişimi nedeniyle TBMM’de en üst seviyede güvenlik önlemleri alındı. Saldırı girişimi sonrasında Meclis, giriş ve çıkışlara 1,5 saat kapatıldı. Kapılardaki çelik bariyerler aktif hale getirildi. İçinde milletvekili olmayan araçların Meclis’e girişine izin verilmedi. Uzun namlulu silahlar taşıyan koruma polisleri Meclis’in kritik noktalarına ve tüm kapılara yerleştirildi. Meclis’in İçişleri Bakanlığı’nı gören cephesine keskin nişancılar ve otomatik tüfek taşıyan polisler konuşlandırıldı. Bu nokta aynı zaman tören alanı olduğu için güvenlik tedbirleri bir kat daha artırıldı. TBMM’nin açılışını takip edecek gazeteciler de yerleşkeye bir süre alınmadı.







