Terörün her türü tehdit

Liderler, ittifakın 70. yılını kutlamak için İngiltere’nin başkenti Londra’da biraraya geldi. Zirvenin ardından ortak deklarasyon yayımlandı. Ancak yayımlanan NATO Londra Deklarasyonu’nda terör örgütü PKK-YPG’ye yer verilmemesi dikkati çekti. “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” ifadesiyle Türkiye için en hassas konu, bir ara formülle ötelendi. Londra Deklarasyonu’nda NATO’nun 1 milyar kişi ve topraklarının güvenliğini sağlamaya devam ettiği, “dayanışma ve birlik” ilkelerinin ittifakın temel taşları olmaya devam ettiği belirtildi. Deklarasyonda, Washington Antlaşması’nda “bir müttefike yöneltilecek saldırı hepimize yönelmiş bir saldırıdır” taahhüdünde bulunulan 5’inci maddeye olan bağlılık yinelendi.

MUĞLAK TARİF

“ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı” ifadesi kullanılan deklarasyonda, bu alanda önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi. Deklarasyonda, “Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” vurgusu yapılırken, müttefiklerin terörle mücadele konusunda kararlı olduğu ve birlikte daha güçlü adımlar attığı kaydedildi.

HERKES İÇİN GÜVENLİK

Rusya’nın saldırgan faaliyetlerinin Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ettiği belirtilen deklarasyonda, ittifakın devlet ve devlet dışı aktörlerden farklı tehditlere maruz kaldığı ifade edildi. Deklarasyonda, NATO’nun savunma amaçlı bir ittifak olduğu, hiçbir ülkeye tehdit teşkil etmediği vurgulandı. Deklarasyonda, “Herkes için güvenlik sağlamak için çalışıyoruz” ifadesine yer verilirken, bu çerçevede ortaklıkların da geliştirildiği kaydedildi.

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BİLDİRİDE ÇİN VURGUSU

NATO’nun “açık kapı politikasının” desteklendiği belirtilen deklarasyonda, Kuzey Makedonya’nın yakında ittifakın 30’uncu üyesi olacağı anımsatıldı. Deklarasyonda, güvenliğin sağlanması için geleceğe odaklanılması ve bu çerçevede teknolojik üstünlüğün korunması gerektiğine işaret edildi. Londra Deklarasyonu’nda, ilk defa Çin’in yükselen gücüne değinilerek “Çin’in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız” vurgusuna yer verildi. Deklarasyonda, NATO liderlerinin 2021’de tekrar bir araya geleceği duyuruldu.

OYNAT 02:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da gurtbetçilere Erdem Bayazıt'ın şiirini okudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarına hitap etti. Erdoğan, konuşması sırasında Erdem Bayazıt'ın 'Hicret Burcundan' adlı şiirini okuduktan sonra salonda adeta alkış tufanı koptu. Erdoğan, 'Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin sevgisini getirdim. Anavatanınızı çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Dualarınızın daima bizimle olduğunun farkındayız' şeklinde konuştu.

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