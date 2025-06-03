Ters yöne girip kadın şoföre hakaret eden sürücü ehliyetsiz çıktı

Adana'da ters yöne girerek toplu taşıma otobüsünün kadın şoförüyle tartışan ve küfürler savuran kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye toplam 43 bin 852 lira para cezası kesildi. Araç ise yediemin otoparkına çekildi.

Yapılan inceleme sonucunda sürücünün N.B. isimli şahıs olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Trafik kurallarını hiçe sayan ve kamu düzenini tehlikeye atan N.B.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 20 bin 663 TL, araç sahibine ise 23 bin 489 TL olmak üzere toplam 43 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. Kamyonet ise yediemin otoparkına çekildi.