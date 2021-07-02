Tescilli yalancı: 2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi

Kılıçdaroğlu Man Adası yalanlarından dolayı 5 kez mahkum oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara yönelik izlediği “yalan siyaseti” yargının aleyhinde verdiği çok sayıda kararla tescillendi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi hakkında 2009’dan bu yana açtığı davalardan sadece 11’inin sonucunda 2 milyon 750 bin lira tazminata mahkum oldu. Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Başkanvekiliyken başlattığı yalanlara konu ettiği iddialar, Türk yargısı tarafından tek tek aleyhine sonuçlandı. İşte Kılıçdaroğlu’nun mahkemelerce tescil edilen bazı yalanları:

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Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturmadan önce, 5 Haziran 2009 tarihindeki bir mitingde, Erdoğan’ın “sahte evrak düzenlemek ve yolsuzluk yapmaktan dosyası olduğu” iddiasında bulundu. Konu ile ilgili açılan davada Kılıçdaroğlu 20 bin lira tazminata mahkum edildi. Kılıçdaroğlu 2010’un Ağustos ayında yaptığı mitingdeki iddiaları sebebiyle dava konusu oldu. Erdoğan’ın avukatları açtığı bu davayı da kazandı ve Kılıçdaroğlu’nun 20 bin lira tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

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SURİYE YALANINA 1 MİLYON

15 Mart 2013’te Erdoğan’ı “silahlı unsurları Türkiye’de besleyip silahlandırdıktan sonra Suriye’ye göndermekle” itham eden Kılıçdaroğlu, açılan davada 1 milyon lira tazminata mahkum edildi. 25 Mart 2013’te “Cilvegözü, Reyhanlı ve Uludere’de hayatını kaybedenlerin sorumlusunun Recep Tayyip Erdoğan olduğunu” iddia eden Kılıçdaroğlu’nun, “Erdoğan’ın, terör örgütlerinin elemanlarını yetiştirip Suriye’ye gönderdiği” yalanı da yargıya tosladı. Kılıçdaroğlu yalanlarını savunamadı. Erdoğan buna karşı açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını da kazandı.

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ALTIN KAPLAMALI KLOZET

Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu o dönem Başbakanlık görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında iftiralarda bulundu. Bu konuda açılan davada Kılıçdaroğlu 100 bin lira tazminat ödedi. 2015’teki mitinglerde bu defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni diline dolayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı devletin tüm imkanlarını kendisi için kullanmakla itham etti. Kılıçdaroğlu, “altın kaplamalı klozet” ve “1100 odalı saray” iddiaları için açılan davada 100 bin lira tazminata mahkum oldu.

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2 milyon liralık yeni dava

Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 2020’de Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği röportajda, “Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurt dışındaki servetini Türkiye’ye getirsin. Milyarlarca paraları var” iddiasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iddia için Kılıçdaroğlu’na 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Ön inceleme yapıldı ve 4 Kasım 2021’e duruşma tarihi verildi.

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Tazminat havuzu kurdular

CHP TBMM Grubu Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturdu. Milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlardan 5’er bin liranın bu fona aktarılması kararlaştırıldı.

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