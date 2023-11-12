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Teşkilat krizi

CHP’de dün toplanan Parti Meclisi’nde Özel’in ilk MYK’sı belirlendi. Toplantıda, 15 kişilik Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı 24’e yükseltildi.

Uğur Duyan
04:00 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 02:39 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ensar Aytekin.

Ensar Aytekin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 24 kişiye çıkardığı yeni A takımının belirlendiği PM’ye, ‘Teşkilat kimde kalacak’ kavgası damga vurdu. Özel’in, Ensar Aytekin isminde ısrarcı olması PM’nin saatlerce uzamasına neden olurken PM’de muhaliflerin yanı sıra Özel destekçileri de Aytekin’e karşı çıktı. CHP MYK’sında İmamoğlu’nun etkisi görüldü. MYK’ya Özel’in listesinde yer almayan 4 PM üyesi de girdi.

İŞTE ÖZEL’İN A TAKIMI

Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları ise Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, Mehmet Tüm, Yankı Bağcıoğlu, Deniz Yavuzyılmaz, Yalçın Karatepe, Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Gülşah Deniz Atalay, İlhan Uzgel, Sevgi Kılıç, Koza Yardımcı, Volkan Demir, Zeliha Aksaz Şahbaz, Pınar Uzun, Suat Özçağdaş, Erhan Edem, Ulaş Karasu oldu.

YDK’da İmamoğlu izi

CHP’de, İmamoğlu Yüksek Disiplin Kurulu’nda da belirleyici oldu. YDK Başkanlığına İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Başkan Yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK Sekreterliği’ne de Deniz Çakır seçildi. 15 kişilik YDK Başkanlığı’na, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e yakınlığı ile bilinen Turan Taşkın Özer’in seçilmesinde, İmamoğlu’nun etkili olduğu ifade edildi.



#Siyaset
#CHP
#MYK
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