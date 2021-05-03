Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Tevfik Göksu paylaştı İstanbul ve Ankara küresel belediyeler endeksinde geriledi
POLİTİKA

Tevfik Göksu paylaştı: İstanbul ve Ankara küresel belediyeler endeksinde geriledi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP tarafından yönetilen Ankara ve İstanbul'un küresel belediyeler endeksi sıralamasında gerilediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tevfik Göksu paylaştı: İstanbul ve Ankara küresel belediyeler endeksinde geriledi
Mehmet Tevfik Göksu

Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından küresel şehirler endeksi raporunu değerlendirdi.

Rakamların yalan söylemediğini ifade eden Göksu, "İş yapmak yerine şov ve algı peşinde koşan CHP’li Belediyeler, 2 yılda İstanbul ve Ankara’yı çökerttiler." dedi.

"CHP'li belediyeler çöküyor"

İstanbul'un 26'ncı sıradan 34'e, Ankara'nın ise 74'üncü sıradan 84'üncü sıraya gerilediğini vurgulayan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı, "CHP'li belediyeler çöküyor" ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal yardım algısını denetim raporuyla ortaya çıkardı
GÜNDEM
Tevfik Göksu İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal yardım algısını denetim raporuyla ortaya çıkardı

Tevfik Göksu İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal yardım algısını denetim raporuyla ortaya çıkardı
OYNAT 01:37
Tevfik Göksu İBB Başkanı İmamoğlu'nun sosyal yardım algısını denetim raporuyla ortaya çıkardı
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı sosyal yardım bütçesi rakamlarının yanlış olduğunu denetim raporu ile ortaya koyan Göksu, 'Denetim Komisyonumuz ilgili birime yazıyı yazmış, 'Kaç para yardım ettin?' diye. Toplam ödediğimiz rakam 67 milyon denmiş. Aynı tarihlerde İBB Başkanı diyor ki, 'Ben 618 milyon yardım ettim' diyor. 'Başka bir kaynak mı var?' diye soruyoruz' dedi.

Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.