Tezkerede bile kurultay hesabı

CHP yönetimi, Türkiye’nin milli güvenliğini ilgilendiren tezkere gibi bir konuda bile parti içi siyasi hesaplarla hareket etme sinyali veriyor. Irak ve Suriye tezkereleri konusunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Hayır diyeceğiz’ çıkışına karşı partiden farklı sesler de yükseliyor. CHP, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’na gelecek olan tezkerenin içeriğinde bir değişiklik olmaması ihtimaline karşı, döneme ve şartlara göre hareket etme kararı aldı. Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmayları, tezkerenin Meclis’e önümüzdeki hafta geleceğini belirterek, Meclis Grubu’na ve milletvekillerine genel merkezden henüz bir kararın tevdi edilmediğini ifade etti.

İYİ PARTİ’YE DE BAKACAK

Edinilen bilgiye göre, CHP lideri, kamuoyunda oluşan tepkiyi de ölçme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, CHP ile ittifak köprülerini atan İYİ Parti’nin tavrını da mercek altına alınmasını istedi. İYİ Parti’nin 2021 yılında olduğu gibi Irak ve Suriye tezkeresine ‘Evet’ demesinin muhalefet cephesinde oluşturacağı iklime bakılacak. Ayrıca Yeşil Sol Parti ile aynı çizgiye gelinmesinin kurultay öncesinde ulusalcı delege üzerindeki etkisi de incelenecek. CHP Meclis Grubu’ndan üst düzey bir isim ise Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, henüz net bir karara varamadıklarını aktararak, parti içinde müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.

GRUP SERBEST BIRAKILABİLİR

Kaynaklar, tezkere metnindeki ‘Yabancı asker’ ifadesine karşı olduklarını anımsatarak, Kılıçdaroğlu’nun da aynı ifadeye itiraz ettiğini söyledi. Önceki dönemlerde tezkereye ‘Evet’ denilmesine ilişkin ise, “Tezkerelere ne denileceği dönem ve koşullara göre belirlenir. Bu tezkereye ilişkin de tekrar değerlendirme yapacağız” ifadelerini kullandı. CHP’de grubun serbest bırakılması da bir diğer seçenek ancak CHP liderinin kurultay öncesinde grubu serbest bırakmaktan yana olmayacağı da kulislerden sızan bilgiler arasında.











