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The Economist'in kapağındaki Trump detayı dikkat çekti: Suikast şifresi mi?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından, The Economist dergisinin 2024 yılı için hazırladığı kapak yeniden gündeme geldi. 2023 sonunda yayınlanan bu kapakta, Trump'ın kulağında görülen soru işareti, komplo teorisyenlerinin çeşitli spekülasyonlarına yol açtı.

Lokman Özdemir
10:49 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:32 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
The Economist'in kapağında yer alan Trump detayı dikkat çekti
The Economist'in kapağında yer alan Trump detayı dikkat çekti

Her yıl olduğu gibi, The Economist dergisinin yeni kapağı yine komplo teorisyenlerinin dikkatini çekti. İngiltere merkezli haftalık dergi, her yıl hazırladığı kapaklarla dünya genelinde tartışmalar meydana getirmeyi başarıyor.


Bu yılki kapak, özellikle Trump'a yönelik suikast girişimiyle yeniden gündeme oturdu.


2024 kapağında ABD seçimleri, rezerv para birimlerinde düşüş, elektrikli araçlar ve Çin, yenilenebilir enerji, insan beynine implantlar ve yapay zeka ile gözetim toplumu gibi konulara dair çizimler yer aldı.



Trump detayı dikkat çekti


Ancak derginin kapağındaki en dikkat çekici detaylardan biri, Putin'in hemen üstünde yer alan Trump silueti oldu. Trump'ın Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında kulağından yaralandığı saldırı sonrası bu detay yeniden gündeme geldi.



Kapağın yeniden ilgi çekmesinin en büyük nedeni ise Trump'ın siluetinin üzerine denk gelen soru işareti ve Trump'ın suikast girişiminde kulağından yaralanması oldu.





#Donald Trump
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#suikast
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