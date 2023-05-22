The Times seçim öncesi parlattığı Kılıçdaroğlu'nun dönüşüne yetişemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde bitirdiği cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İlk turdaki sonuçlara rağmen Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütlerinin umut kapısı olmaya devam ediyor. 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 28 Mayıs ikinci turu için de terör örgütü elebaşları son çırpınışlarını yapıyor.