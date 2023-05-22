The Times seçim öncesi parlattığı Kılıçdaroğlu'nun dönüşüne yetişemedi

Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 44,88 oyla, yüzde 49,52 alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı.
'Kalpleri terk etti'
28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu kazanmak için çareyi strateji değişikliğine gitmekte bulan Kılıçdaroğlu, terör ve mülteciler üzerinden mesaj vererek milliyetçi oyları almanın hesaplarını yapıyor.
Kılıçdaroğlu'na gönderme: Kişilik nakli geçirdiğini düşünebilirsiniz
74 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun, ikinci turda Türkiye'nin kararsız seçmenini etkilemek için "iyi kalpli ve dede kimliğinden sıyrıldığı" belirtildi. Bu tespitten şöyle bahsedildi:
- Türk muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen perşembe günü sahneye çıktığında, onun kişilik nakli geçirdiğini düşünebilirsiniz.
- Demokrasiye ve çoğulculuğa dönüşten bahseden ve kampanya yolunda elleriyle kalp şekilleri yapmaya başlayan dede figürü gitmişti.
"Erdoğan'ın gerisinde kaldıktan sonra katı bir milliyetçiye dönüştü"
Yedili Masa'nın adayının 14 Mayıs'ta oluşan tabloda Erdoğan'ın gerisinde kalmasının, söylem değişikliğini tetikleyen etmen olduğuna dikkat çekildi:
"Kullanılan üslup nahoş"
Mülteciler konusunun bir zamanlar "koruyucu" bir dille ifade edildiği, şimdi ise kullanılan üslubun "kesinlikle nahoş" olduğu görüşü aktarıldı.