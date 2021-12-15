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ANKARA

THK'ya Cenap Aşçı yerine Ali Yüksel atandı

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi. Cenap Aşçı'nın yerine Ali Yüksel'in atandığı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
THKya Cenap Aşçı yerine Ali Yüksel atandı
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi. Cenap Aşçı'nın yerine Ali Yüksel'in atandığı belirtildi.

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