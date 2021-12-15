THK'ya Cenap Aşçı yerine Ali Yüksel atandı

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi. Cenap Aşçı'nın yerine Ali Yüksel'in atandığı belirtildi.
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Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar verdi. Cenap Aşçı'nın yerine Ali Yüksel'in atandığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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